28. Anders Fannemel (NOR)

Hula ist nicht zufrieden, von seinem Gesicht her. Aber doch immerhin 136 Meter. Unter dem Jubel der vielen polnischen Fans. Hula Elfter.

Altstars weiter

Retrostil: Schlierenzauer und Ahonen haben sich bereits für die 2. Runde qualifiziert. Ein bisschen Federer und Nadal also nicht nur in Melbourne, sondern auch in Willingen.