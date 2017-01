Oben starke 107,30 km/h schnell. So schnell war da noch keine. Aber am Ende doch nur 20.

Verletzte sich beim Riesenslalom am Kronplatz leicht an der Hand. Das hemmt sie etwas.

Gestern in der Abfahrt immerhin Siebte. Im Super-G ist sie noch nicht ganz so weit: Neunte, 1,73 s zurück.

Lara Gut hat sich bei ihrem Sturz eben am Oberschenkel verletzt. Es scheint aber nicht so schlimm zu sein, es ist aber sehr schmerzhaft.

Immerhin Fünfte in der Super-G-Wertung. Dritte war sie schon in Val d'Isere.

Da fuhr sie in ein Tor und es verdreht ihr den Körper. Sie fuhr noch einige Meter weiter nach unten, ehe sie sich in den Schnee legte. Da hatte sie auch Schmerzen. Vielleicht an der Hand oder am Oberschenkel.