Die Italienerin scheitert an Rebensburg. Vierte, 1,07 Sekunden hinter der Bayerin.

Gestern im Training mehr als zwei Sekunden zurück. Aber die WM-Zweite zeigt jetzt eine erstaunliche Leistung! Sie ist von Anfang an gut dabei und lässt überraschenderweise kraftmäßig auch nicht nach. Veith Zweite! Nur 0,59 s zurück.

So eine Art Speerspitze bei den Gastgeberinnen. Sechste im Disziplin-Weltcup. In der zweiten Zwischenzeit klar vorne - und das hält sie auch bis ins Ziel! Fast eine Sekunde Vorsprung, 0,94 s sind es genau. Schnarf Erste!

Die Strecke "Olimpia della Tofane", auf der seit 1993 die Damen eine Abfahrt bestreiten, gilt als eine Art Autobahn. So hat es Anna Veith jedenfalls beschrieben. Nach 40 Sekunden, hinter dem Tofana-Schuss, ist aber eine Stelle, wo im Training die eine und andere stürzte.

Zu Kira Weidle sagte Anwander: "Kira hat erstmals in dieser Saison Weltcuppunkte eingefahren und sollte entsprechend motiviert in Cortina auftreten können."

Vor dem Rennen

Zuletzt war Rebensburg in der Abfahrt von Garmisch Dritte. Danach enttäuschte sie aber im Riesenslalom am Kronplatz mit Rang zehn. Bundestrainer Markus Anwander hofft auf eine Trotzreaktion: "Ich erwarte, dass sie da ihre Läufe fehlerfrei runterbringt und zeigt, was sie kann. Dann ist auch das Podium wieder möglich."