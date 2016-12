Lena Dürr (GER) Die Deutsche kann die super Piste leider nicht nutzen und qualifiziert sich als 35. nicht für den zweiten Durchgang.

Die ersten 30 sind durch Damit sind die ersten 30 Starterinnen im Ziel. Neben der beeindruckenden Fahrt von Mikaela Shiffrin konnten insbesondere das italienische sowie das französische Team überzeugen. Großer Höhepunkt war besonders für die Zuschauer natürlich die Fahrt von Anna Veith. Nach diesem kurzen Fazit der ersten 30 halten wir Sie natürlich dennoch über Überraschungen und heimische Starterinnen auf dem Laufenden und freuen uns dann auf einen spannenden zweiten Durchgang ab 13.00 Uhr!

Coralie Frasse Sombet (FRA) Auch Coralie Frasse Sombet zeigt eine starke Fahrt und verliert nur wenige Zehntel. Kurz vorm Ziel unterläuft ihr allerdings noch ein kleiner Fehler, der sie einige Plätze kostet.

Katharina Truppe (AUT) Erneut wird es laut im Zuschauerraum, denn mit Katharina Truppe steht eine junge Wilde des ÖSV-Teams am Start. Doch Katharina Truppe ist einige Male etwas zu spät dran am Schwungansatz. Zwar kann sie die Schwünge durch viel Skigefühl gut ausfahren, aber die vielen kleinen Fehler summieren sich am Ende dann doch zu einem gewaltigen Rückstand auf.

Petra Vlhova (SVK) Die Slalomspezialistin kommt auch im Riesenslalom immer besser in Fahrt. Auch heute zeigt die Slowakin eine ansprechende Fahrt, die allerdings etwas zu aufrecht und zu hart für diese Piste ist. Dennoch passt ein 20. Platz zunächst einmal.

Elena Curtoni (ITA) Die jüngere Schwester von Irene Curtoni zeigt, wie stark die Italienerinnen hier auffahren. Doch Elena Curtoni baut im Flachstück einen dicken Patzer ein, der sie dann eine Platzierung unter den ersten zehn kostet.

Ranghild Mowinckel (NOR) Die Norwegerin hatte zuletzt mit ihrer Form zu kämpfen, zeigt hier aber gerade im oberen Abschnitt eine starke Fahrt! Im Zielhang zeigt die Norwegerin dann doch einen dicken Patzer, durch den sie einen Bremsschwung einbauen muss. Dennoch: Platz elf ist ein ordentliches Ergebnis für Ranghild Mowinckel!

Simone Wild (SUI) Ähnliches wünschen wir jetzt natürlich auch Simone Wild, die in Sestriere bereits Siebte war. Die Technik-Spezialistin ist allerdings immer wieder etwas zu spät dran, wodurch sie einige Male hart nachdrücken muss. Schade, ansonsten war das eine gute Fahrt der jungen Schweizerin. Mal sehen, was im zweiten Durchgang noch geht.

Adeline Baud (FRA) Die 24-Jährige beginnt ordentlich und bei diesen Pistenverhältnissen ist hier auch für höhere Startnummern noch Einiges drin. Adeline Baud nutzt das und fährt sich mit einer sauberen Fahrt auf Platz acht nach vorn.

Francesca Marsaglia (ITA) Die Römerin zeigt die Linie ihrer Teamkollegin, baut allerdings einen dicken Patzer im Flachstück ein, da sie zu hart ans Tor kommt und der Schnee gewaltig aufstaubt.

Irene Curtoni (ITA) Die nächste Italienerin kann nicht ganz an die Leistungen ihrer Teamkolleginnen anknüpfen, da sie eine Spur zu aggressiv beginnt. Im mittleren Abschnitt findet auch sie eine starke Linie, baut dann aber einen dicken Patzer und einen starken Bremsschwung ein. Das ist sehr ärgerlich, denn Irene Curtoni hatte selbst auf Mikaela Shiffrin einige Zehntel gutgemacht! Dennoch: Platz zehn im Ziel kann sich sehen lassen und ist eine gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang.

Marie-Michèle Gagnon (CAN) Die Kanadierin beginnt ordentlich, ist dann aber etwas zu weit weg von den Toren, was ihr bis ins Ziel fast zwei Sekunden Rückstand einhandelt.

Taina Barioz (FRA) Die Französin konnte bisher nur ein Ergebnis im Riesenslalom sammeln, liegt im oberen Abschnitt aber im Bereich der US-Amerikanerin. Die Französin zeigt keinen großen Fehler und zieht die Schwünge auf dem Außenski voll durch. Das ist eine klasse Fahrt und eine klasse Zeit für die Französin!

Stephanie Brunner (AUT) Die ÖSV-Athletin ist das heiße Eisen der Österreicherinnen. Doch am Zauberberg kommen bereits kleine Schneeflocken vom Himmel. Im oberen Abschnitt werden die Athletinnen gar vom Wind geärgert. Das scheint auch Stephanie Brunner zu stören, die 22-Jährige kommt mit einer satten Sekunde Rückstand ins Ziel.

Kajsa Kling (SWE) Kajsa Kling konnte in dieser Saison besonders in den Speed-Disziplinen gute Leistungen zeigen. Heute baut die Schwedin allerdings zu viele Rutschphasen ein, wodurch sie durchgereicht wird.

Wendy Holdener (SUI) Wendy Holdener ist früh an den Toren und kann als Slalomspezialistin im oberen Abschnitt punkten. Im Zielhang ist sie dann aber ein, zwei Mal zu spät dran und muss die nächsten Tore anrutschen. Das kostet wichtige Zehntel und wirft sie über eine Sekunde zurück. Schade!

Nadia Fanchini (ITA) Mit Nadia Fanchini kann die nächste Italienerin nicht ganz an die Bestzeit von Shiffrin anknüpfen. Am Übergang zum Mittelteil unterläuft Nadia Fanchini dann sogar derselbe Fehler wie Teamkollegin Brignone: Die Italienerin lehnt sich zu weit nach innen und rutscht auf dem Innenski mehrere Meter nach unten. Schade, das war's für Nadia Fanchini.

Mikaela Shiffrin (USA) Die starke US-Amerikanerin zeigt einen schlechten Start, da sie direkt nach dem Starthaus beim Anschieben hängen bleibt. Aber Mikaela Shiffrin lässt sich dadurch natürlich nicht aus der Ruhe bringen! Mit einer starken Fahrt mit kurzen Kanteneinsätzen und voll auf Zug gefahrenen Schwüngen setzt sich die 21-Jährige vor die beiden Italienerinnen!

Anna Veith (AUT) Jetzt kommt das große Comeback der Anna Veith! Nach 646 Tagen ohne Weltcupeinsatz zeigt die Österreicherin gleich ihre altbekannte Weise Ski zufahren. Leider merkt man insbesondere bei den Linkskurven noch, dass die 27-Jährige noch nicht voll belasten kann. Dennoch bei ihrem ersten Rennen nach der Pause kommt Anna Veith ins Ziel! Willkommen zurück!

Manuela Mölgg (ITA) Die nächste Italienerin ist eine ganz Erfahrene: Manuela Mölgg kann im oberen Bereich nicht ganz mit ihren Teamkolleginnen mithalten, zeigt dann aber eine klasse Fahrt mit enorm kurzen Druckphasen, die ihr im Ziel die Bestzeit einbringen. das war die nächste klasse Fahrt einer Italienerin, die jetzt die Doppelführung innehaben.

Marta Bassino (ITA) Auch Marta Bassino zeigt eine brutal enge Linie und liegt im Bereich der Teamkollegin. Das ist die optimale Position über dem Ski, wodurch sich Marta Bassino noch einmal vor Sofia Goggia setzt.

Sofia Goggia (ITA) Sofia Goggia wird als das neue große Talent gehandelt. Bisher war die Italienerin Fünfte, Dritte und Zweite in dieser Disziplin. Und auch heute fährt sie voll auf Zug. Die 24-Jährige hat nur ganz kurze Druckphasen, die ihr einen beeindruckenden Vorsprung einbringen. Kurz vorm Ziel gibt's noch eine kleine Schrecksekunde, als die Italienerin kurz das Gleichgewicht verliert. Dennoch, das ist die klare Bestzeit für Sofia Goggia!

Michaela Kirchgasser (AUT) Jetzt wird es laut im Zielbereich, denn mit Michaela Kirchgasser geht die erste Österreicherin auf den Zauberberg. Und die ÖSV-Athletin schreit sich lautstark aus dem Starthaus. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kann sich die Fahrt im Zielhang dann aber sehen lassen! Michaela Kirchgasser kommt als Vierte ins Ziel.

Frida Hansdotter (SWE) Kann die Teamkollegin der Führenden jetzt noch Einen drauf setzen? Aktuell sieht es nicht danach aus: Frida Hansdotter fährt im oberen Abschnitt zu passiv. Im Zielhang setzt sie die Ski dann schneller um und kann sich noch Platz vier sichern.

Maria Pietilä-Holmner (SWE) Die Schwedin hat im Riesenslalom bisher ihre Schwierigkeiten, doch hier liegt Maria Pietilä-Holmner oben deutlich vorn, das war eine Fablelinie! Doch auch sie baut im unteren Teil kleinere Fehler ein, büßt Einiges an Vorsprung ein und kann sich nur noch knapp an die Spitze setzen.

Federica Brignone (ITA) Auch Federica Brignone zählt zu den Favoritinnen. Und die Italienerin bestätigt dies gleich einmal. Im oberen Bereich liegt sie vier Zehntel vor der Slowenin. Doch die gute Zeit ist kurz danach nichts mehr wert: Durch einen Innenskifehler bei starker Schräglage rutscht die 26-Jährige nach außen weg und kann das nächste Tor nicht mehr erreichen.

Tessa Worley (FRA) Hier geht es Schlag auf Schlag. Mit Tessa Worley geht die Siegerin von Sestriere auf den Zauberberg. Die Französin ist keine Spezialistin des Flachen, daher liegt sie gleich im oberen Abschnitt zurück. Doch jetzt sollt die Passage der Tessa Worley kommen. Aber auch die 27-Jährige baut einen dicken Patzer ein. Dennoch: Tessa Worley setzt sich im Ziel knapp in Führung - das zeigt, was hier noch möglich ist!

Lara Gut (SUI) Jetzt kann die Devise nur "voll auf Angriff" heißen. Lara Gut muss im Hinblick auf den Gesamtweltcup auch im Riesenslalom attackieren! Und die Schweizerin ist oben voll mit dabei, doch am Übergang ist sie einmal zu spät dran und wird am nächsten Tor weit herausgetragen. Schade, das hat Zehntel gekostet! Da muss sie im zweiten Durchgang noch Einiges zulegen!

Tina Weirather (LIE) Die Liechtensteinerin wird gleich bei den ersten Toren durch eine Bodenwelle aus dem Gleichgewicht gebracht. Auch im weiteren Verlauf zeigt sich Tina Weirather zu passiv, baut immer wieder Rutschphasen ein, die sie auf Platz vier abrutschen lassen.

Nina Løseth (NOR) Jetzt steht die erste Favoritin am Start. Die Norwegerin startet jetzt in den von ihrem Trainer gesteckten Kurs. Doch die 27-Jährige bleibt im oberen Bereich fast etwas zu krampfhaft auf der Linie. Im weiteren Verlauf findet sie besser in den Rhythmus, reiht sich aber dennoch hinter der Slowenin ein.

Ana Drev (SLO) Die Slowenin wird an einigen Stellen etwas zusammengestaucht. Doch sie zeigt sich deutlich aggressiver als Viktoria Rebensburg, wodurch sie gerade im mittleren Abschnitt einige Zehntel herausholt und sich deutlich vor die Deutsche setzt.

Viktoria Rebensburg (GER) Viktoria Rebensburg ist nach ihrem Sturz noch nicht wieder ganz bei alter Stärke. Für die 27-Jährige gilt es im Moment besonders, wieder das Ski-Gefühl zurückzuerlangen. Dazu hat sie heute beste Möglichkeiten, denn die Piste ist gespickt mit Bodenwellen. Bei guten Verhältnissen ist die Deutsche leider an einigen Toren etwas spät dran, bringt den Lauf aber insgesamt ohne großen Fehler nach unten. Jetzt sind wir gespannt, was diese Zeit Wert ist...

Gleich geht's los! In wenigen Minuten wird Viktoria Rebensburg den ersten Riesenslalom von Semmering eröffnen. Die Zuschauer freuen sich natürlich vor allem auf Anna Veith, die mit Startnummer 14 auf die Piste gehen wird. Auch wir sind gespant, was die Österreicherin heute zeigen kann!

Lara Gut gegen Mikaela Shiffrin Nachdem die Schweizerin in den letzten Speed-Rennen vor Weihnachten mit zwei Ausfällen nicht so punkten konnte, wie das eigentlich erwartet worden war, muss Lara Gut jetzt in der technischen Disziplin des Riesenslaloms auf die US-Amerikanische Konkurrentin im Kampf um den Gesamtweltcup gutmachen. Für die Schweiz rechnet sich aber auch Wendy Holdener mit Startnummer 17 Einiges aus.

Viktoria Rebensburg ist wieder dabei Nach ihrem Magen-Darm Infekt geht auch Viktoria Rebensburg gestärkt an den Start. Mit Startnummer eins wird sie den heutigen Riesenslalom eröffnen. Neben ihr hoffen Lena Dürr mit Startnummer 44 und Jessica Hilzinger (64) auf einen Startplatz im zweiten Durchgang.

Zehn Österreicherinnen beim Heim-Weltcup am Start Neben Anna Veith hoffen die österreichischen Fans natürlich auf einen Genie-Streich ihrer Top-Riesenslalomfahrerinnen, Stephanie Brunner und Michaela Kirchgasser. Aber auch Katharina Gallhuber, Ricarda Haaser, Elisabeth Kappaurer, Chiara Mair, Bernadette Schild, Rosina Schneeberger und Katharina Truppe wollen vor heimischen Fans für eine Überraschung sorgen.

Die Favoritinnen Auch wenn die Rückkehr von Anna Veith heute im Fokus steht, sind die Favoritinnen sicher andere Namen: Heißeste Anwärterinnen sind die zuletzt strauchelnde Schweizerin Lara Gut, Tessa Worley (FRA) sowie Sofia Goggia aus Italien. Aber auch die Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin (USA), Nina Löseth aus Norwegen sowie Frederica Brignone aus Italien.

Das Comeback des Jahres Insbesondere für die österreichischen Ski-Fans gibt es heute noch ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Anna Veith (Einigen vielleicht noch als Anna Fenninger bekannt) geht nach 646 Tagen erstmals wieder in einem Weltcuprennen an den Start. Nach ihrer langen Verletzungspause sei die ÖSV-Athletin zwar noch nicht in alter Form, mache im Training aber gute Fortschritte, sodass sie sich für ein Comeback auf dem Zauberberg entschieden habe - Die Ski-Welt freut's!