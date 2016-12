2. Viktoria Rebensburg (GER) Sie lag gerade einmal zwei Hundertstel vor Worley, die wirklich gut gefahren ist.

Es reicht! Worley geht in Führung, sie steht also auf jeden Fall auf dem Podest! Jetzt kommen nur noch Rebensburg und Shiffrin.

3. Tessa Worley (FRA) Die Riesenslalom-Überfliegerin der aktuellen Saison. 81 Hundertstel Vorsprung bringt sie mit, das müsste doch für eine neue Bestzeit reichen?

Puh, das war nichts: Brignone verliert einige Plätze, Sechste ist sie im Ziel. Schade nach ihrem starken ersten Lauf!

4. Federica Brignone (ITA) Verliert oben satte acht Zehntel, das ist nicht ideal!

Showdown Und nun kommen nur noch die Top 4, alle innerhalb von 23 Hundertsteln - auf geht's zum großen Finale!

Ganz knapp vorbei! 15 Hundertstel Rückstand, Brunner fährt auf zwei!

5. Stephanie Brunner (AUT) Die beste Österreicherin des ersten Laufs.

Dann vermeidet sie gerade so einen Sturz, rettet sich aber immerhin als Vierte ins Ziel.

Und die sind oben schon weg! Ganz vorsichtige Fahrt, fast eine Sekunde Rückstand schon.

6. Manuela Mölgg (ITA) Die Altmeisterin aus Italien müsste doch über diese Bedingungen nur lachen? Jetzt sehen wir, was Routine bringt. Drei Zehntel Vorsprung bringt sie mit.

Sie geht ans Limit, sie will's wissen - und es reicht ganz knapp nicht: 34 Hundertstel Rückstand, Platz zwei.

7. Lara Gut (SUI) Die Schweizerin, gestern nur knapp am Podest vorbei. Was geht heute? 71 Hundertstel Rückstand hat sie auf Mikaela Shiffrin.

Etwas defensiv vielleicht im zweiten Lauf, versucht die Schläge zu umfahren - und verliert dadurch viel Zeit. Platz sechs nur im Ziel für Vlhova.

8. Petra Vlhova (SVK) Im Slalom schon stark, in dieser Saison auch im Riesenslalom plötzlich in der Weltspitze - entwickelt sich da eine neue Allrounderin?

Nicht ganz, aber es reicht für Platz drei immerhin - und die österreichischen Fans im Zielraum dürfen wieder mal lautstark jubeln.

9. Ricarda Haaser (AUT) Gestern schon gut, heute auch stark im ersten Lauf - aber kann sie die fehlende Routine bei diesen Bedingungen irgendwie wegfahren?

Und diesen Vorsprung rettet Mowinckel ins Ziel: Mit 36 Hundertsteln vor Gagnon setzt sie sich an die Spitze. Das dürfte die Läuferinnen oben motivieren, dass doch noch was geht.

Ja, das schaut prima aus: "Mo" hat oben nur zwei Zehntel verloren, dann noch drei weitere, aber noch hat sie Vorsprung!

10. Ragnhild Mowinckel (NOR) Bei den aktuellen Bedingungen muss man froh sein, wenn die Läuferinnen heil ins Ziel kommen. Aber ob wir noch Topzeiten sehen werden?

Und dann noch drei kleine Patzer, Oberkörper verdreht - und dann war's das schon: Platz sechs mit 1,19 Sekunden Rückstand.

Doch auch sie verliert oben schon über acht Zehntel ...

11. Nina Löseth (NOR) Sie ist eine feine Gleiterin, sie kann's eigentlich bei solchen Bedingungen.

Baud Mugnier kommt als Neunte an mit 1,58 Sekunden Rückstand. Größere Fehler waren nicht zu erkennen. Was gibt die Piste noch her?

Sie schlägt sich wacker, verliert oben aber fast schon eineinhalb Sekunden. Sind überhaupt noch schnelle Zeiten bei diesem Neuschnee möglich?

12. Adeline Baud Mugnier (FRA) Es wird wieder gefahren. Schauen wir mal, wie sich die junge Französin schlägt nach dieser Unterbrechung.

Am Start Viktoria Rebensburg ist noch gut drauf: Im Startbereich unterhält sich die Kreutherin mit den übrigen Läuferinnen. Jetzt soll's langsam weitergehen, 30 Sekunden zeigt der Countdown bis zur nächsten Läuferin gerade.

Und dann noch Wind Schaut man auf die letzten Zeiten, könnte auch der Wind mittlerweile einen gewaltigen Einfluss haben: Vor allem in den ersten 20 Sekunden nach dem Start verloren die letzten Läuferinnen doch schon recht viel Zeit.

Wann wird's irregulär? Wir warten weiter darauf, dass wieder gefahren wird. Aber das könnte sich auch hinziehen. Die Bedingungen mittlerweile überhaupt nicht mehr gut. Dauer-Schneefall, schlechte Sicht - hoffentlich verletzt sich da keine Läuferin. Vor allem Routine ist gefragt bei den letzten zwölf Starterinnen.

Fleißige Helfer Die Rennpause wird natürlich auch genutzt, um die Piste wieder einigermaßen frei von Neuschnee zu bekommen. Im Startbereich stehen gleich drei Helfer, die mit Schaufeln den Neuschnee wegkratzen.

Im Ziel Und die führende Marie-Michele Gagnon steht einsam im Ziel in der Leaderbox und wird immer weiter eingeschneit.

Rennpause Und es gibt die nächste Unterbrechung. Taina Barioz sollte huckepack ins Ziel gebracht werden - und ihr Fahrer ist offenbar im tiefen Schnee gestürzt.

Wedelt mit den Armen, muss viel korrigieren - Platz zwölf mit genau zwei Sekunden Rückstand.

66 Hundertstel Vorsprung hat sie am Start, 46 Hundertstel Rückstand bei der ersten Zwischenzeit ...

13. Ana Drev (SLO) Gestern Sechste, heute wieder in den Top Ten?

Bassino im Ziel nur auf Platz 13 - das war nicht ihr Tag heute.

Wohl gar nicht: Fast eine Sekunde ist schon wieder weg oben.

14. Marta Bassino (ITA) Sie dürfte sich richtig geärgert haben: Die Viertplatzierte des Riesenslalom-Weltcups mit einem richtig schlechten ersten Lauf. Wie weit kann sich Bassino noch nach vorne schieben?

Gleich geht's weiter, der Countdown bis zur nächsten Läuferin zeigt noch 20 Sekunden.

Rennpause Jetzt gibt's doch eine Unterbrechung, um Barioz von der Piste zu bringen.

Curtoni mit einer ordentlichen, aber nicht überragenden Fahrt auf Platz sieben.

15. Elena Curtoni (ITA) Da dachten wir, es gibt eine Rennpause wegen dem Barioz-Sturz. Aber es geht schnell weiter: Die Veranstalter wollen das Rennen wegen des Schneefalls und der Sicht schnell durchbringen.

Und da ist sie raus, der zweite Ausfall, enttäuscht liegt sie im Schnee. Fährt in eine kaum zu sehende Delle in der Piste und wird ausgehebelt.

16. Taina Barioz (FRA) Guter erster Lauf von ihr, im zweiten auch recht sauber - aber zu vorsichtig. Vorsprung oben schon weg!

Diesen Lauf sollte Marsaglia schnell abhaken: 1,65 Sekunden Rückstand im ziel und nur Platz acht, da wird sie nach hinten durchgereicht.

17. Francesca Marsaglia (ITA) Im Flachstück schon deutliche langsamer als Kirchgasser, fast eine Sekunde hat sie da schon verloren.

Das sah zunächst noch ganz gut aus, bis zur ersten Zwischenzeit konnte sie ihren Vorsprung verteidigen. Aber auch sie fährt im Steilen zu vorsichtig - und häuft bis ins Ziel acht Zehntel Rückstand an. Das ist Platz drei momentan.

17. Michaela Kirchgasser (AUT) Jetzt zwei zeitgleiche Läuferinnen, Kirchgasser kommt zuerst.

Nicht ganz fehlerfrei - und prompt verliert sie ein paar Plätze. Nur Vierte im Ziel.

19. Kajsa Kling (SWE) Wieder eine Läuferin, die eigentlich die schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G bevorzugt.

Baut aber im Flachstück einen dicken Patzer ein, verlässt komplett die Spur, rettet sich irgendwie zurück, bleibt immerhin im Rennen! Aber die Zeit natürlich dahin: letzter Platz mit 3,85 Sekunden Rückstand

20. Wendy Holdener (SUI) Die Schweizerin hat zuletzt verstärkt Riesenslalom trainiert, das zahlt sich offenbar aus.

Sie muss sich quälen, das schaut nicht leicht aus, nimmt viele Schläge mit - und bekommt die Quittung: Sie liegt nach einem Fahrfehler im Schnee, das Aus.

21. Irene Curtoni (ITA) Die zweite von den sieben Italienerinnen in diesem Lauf.

Nein, im Gegenteil: Sie verspielt ihren Vorsprung und hat fast eine Sekunde Rückstand im Ziel, aktuell nur Platz drei.

22. Tina Weirather (LIE) Gestern war sie ganz stark in Lauf zwei, kletterte von 30 auf 12. Heute wieder mit einer ähnlichen Leistung?

Heute fährt Gagnon sehr überzeugend: Sie baut ihren Vorsprung von 42 auf 65 Hundertstel aus und übernimmt die Spitze.

23. Marie-Michele Gagnon (CAN) Die Kanadierin wartet schon seit einer ganzen Weil auf ein Topergebnis. Fast immer in den Top 30, aber selten ganz vorne dabei.

Hat ihren Vorsprung oben ausgebaut, dann im Steilstück nicht direkt genug, verliert etwas - und hat im Ziel sechs Zehntel Rückstand. Sie fällt einen Platz zurück, ist derzeit Zweite.

24. Kristin Lysdahl (NOR) Die Norwegerin hat im ersten Lauf gezeigt, dass auch mit hohen Startnummern noch was geht: Mit der 40 ist sie in die Top 30 gefahren - und will natürlich auch im zweiten Lauf ins Ziel kommen, um ein paar Weltcuppunkte zu sammeln.

Vor vier Jahren - da wurde zuletzt am Semmering gefahren - gewann sie. Heute sammelt sie immerhin Weltcuppunkte. Platz fünf mit 1,44 Sekunden Rückstand.

25. Anna Veith (AUT) Es wird wieder richtig laut im Zielraum: Im zweiten Rennen nach dem Comeback erstmals im zweiten Lauf. Anna Veith tastet sich wieder heran.

Doch auch bei ihr der Abstand richtig deftig: Fast zwei Sekunden Rückstand, Platz fünf.

26. Nadia Fanchini (ITA) Sieben (!) Italienerinnen in den Top 30 - ganz viele feine Technikerinnen sind da unterwegs, da darf schon schon neidisch auf diesen tollen Kader sein.

Fährt ebenfalls recht zurückhaltend, die schlechte Sicht sorgt dafür, dass die Läuferinnen nicht alles riskieren. Truppe reiht sich erstmal auf dem letzten Platz ein.

27. Katharina Truppe (AUT) Die erste von fünf Österreicherinnen im Finale. Aber die Podestplätze haben die Läuferinnen aus de Alpnerepublik heute nicht im Visier.

Auch sie verliert doch einiges: 74 Hundertstel Rückstand, Platz zwei

28. Simone Wild (SUI) Das Talent aus der Schweiz

Fährt etwas verhalten, kommt als Zweite im Zielraum an. 1,05 Sekunden Rückstand.

29. Ilka Stuhec (SLO) Die Slowenin ja eigentlich eine Spezialistin für die ganz schnellen Rennen, in den Technik-Disziplinen nicht ganz in der Weltspitze.

Frasse Sombet im Ziel mit einer ersten Richtzeit: 2:10,64 Minuten in der Addition beider Läufe.

30. Coralie Frasse Sombet (FRA) Los geht's - die Französin eröffnet den zweiten Durchgang. Ihr Rückstand auf Shiffrin: 2,21 Sekunden, das Feld also doch recht weit auseinander.

Schwierige Bedingungen Der zweite Durchgang wird eine echte Herausforderung für die 30. Läuferinnen: Die Flutlichmasten sind bereits an, die Sicht alles andere als ideal - da sind die Sportlerinnen mit ganz viel Gefühl im Ski gefordert. Das spricht eigentlich für Viktoria Rebensburg.

Vicky Rebensburg aufs Podest? Viktoria Rebensburg mit ihrem bisher besten Saisonrennen: Die Kreutherin liegt aussichtsreich auf Platz zwei, nur acht Hundertstel hinter der führenden US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Leider nicht mehr dabei sind Lena Dürr und Maren Wiesler, die die Top 30 verpasst haben.

Willkommen zurück! Da sind wir wieder mit der Entscheidung aus Semmering: der 2. Durchgang im Riesenslalom der Damen soll pünktlich um 13.30 Uhr beginnen, die erste Vorläuferin steht schon am Start.

Der 2. Durchgang um 13.30 Uhr Wir sind pünktlich zum 2. Durchgang wieder da. Los geht's mit Livestream und Ticker auf Sportschau.de ab 13.30 Uhr. Und bis dahin geht's natürlich weiter mit tollen Alpinsport - die Abfahrt der Herren in Santa Caterina mit Josef Ferstl und Andreas Sander ab 11.45 Uhr. Reinklicken!

Ein Quartett an der Spitze Damit verabschieden wir uns vom ersten Durchgang aus Semmering. Es gibt einen Vierkampf um die drei Podestplätze: Mikaela Shiffrin, Viktoria Rebensburg, Tessa Worley und Federica Brignone liegen innerhalb von 23 Hundertsteln.

Und das zeigt sie heute eindrucksvoll: Platz neun mit 88 Hundertsteln Rückstand - das war noch einmal ein Highlight zum Abschluss der Top 30.

30. Ricarda Haaser (AUT) Weiter geht's mit noch einer Österreicherin: Die 23-Jährige hat richtig viel Talent und Potential.

Gestern im zweiten Durchgang raus, heute mit so großem Rückstand, dass sie den zweiten Lauf wohl komplett verpasst: Über zwei Sekunden Rückstand und nur Platz 25.

29. Katharina Truppe (AUT) Die nächste Österreicherin - natürlich wird's auch bei ihr laut im Zielstadion.

Oder vielleicht auch nicht: Nur Platz 26 im Ziel mit 2,21 Sekunden Rückstand - das wird wohl nichts mit Lauf zwei.

28. Coralie Frasse Sombet (FRA) Gestern 22., angesichts der Zwischenzeiten könnte sie heute auch in etwa in diesem Bereich landen.

Curtoni rettet sich noch auf Platz 14 ins Ziel.

Gut gefahren oben, trotzdem 89 Hundertstel Rückstand - etwas aus dem Rhythmus kurzzeitig ...

27. Elena Curtoni (ITA) Ihr liegen solche Bedingungen eigentlich, sie ist eine "Fighterin".

Nur heute vergessen wir das Rennen besser: Bei diesen schwierigen Bedingungen fehlt ihr einfach die Routine. Nur Platz 24, das wird eng mit Durchgang zwei.

26. Simone Wild (SUI) Die 23-jährige Schweizerin hat gestern gepunktet, bestes Weltcupergebnis bisher ein siebter Platz - eine Fahrerin mit Zukunft.

Ja, sie packt's: Als Achte kommt sie ins Ziel, Vlhova kommt im Riesenslalom immer besser in Schwung.

25. Petra Vlhova (SVK) Auch sie oben richtig gut dabei, auf Top-10-Kurs ist sie unterwegs.

91 Hundertstel Rückstand, Platz acht für Mowinckel - das ist durchaus noch eine kleine Überraschung. Tolle Fahrt der Norwegerin bei immer stärker werdendem Schneefall.

24. Ragnhild Mowinckel (NOR) Ui! Schaut das gut aus - und schnell ist sie! Wir nehmen alles zurück: Es sind noch Topzeiten möglich!

Curtoni im Ziel auf Platz 17, Rückstand 1,68 Sekunden. Das ist nicht überragend, wird aber wohl für Lauf zwei reichen.

23. Irene Curtoni (ITA) Es legt sich doch mittlerweile recht viel Neuschnee auf die Strecke, Topzeiten sind wohl kaum noch möglich.

Heute aber wohl eher nicht: Über eine Sekunde Rückstand im Flachstück, bis ins Ziel sammelt sie dann 1,41 Sekunden an. Das bedeutet Platz 13.

22. Francesca Marsaglia (ITA) Sie fühlt sich im schnelleren Super-G etwas wohler als im Riesenslalom. Für einen Top-10-Platz ist sie aber immer gut.

Rennunterbrechung Die Pistenhelfer arbeiten am Tor, das die Französin touchiert hat. Es gibt eine kurze Rennpause.

Kämpft dann unten aber nochmal: Platz neun mit 1,06 Sekunden Rückstand - da wäre ohne diesen Fehler richtig viel drin gewesen.

21. Adeline Baud Mugnier (FRA) O ha, gut unterwegs, aber dann erwischt sie ein Tor, muss beim Stock nachgreifen - das kostet Zeit!

Und sie hält den Rückstand einigermaßen klein: Platz 13 im Ziel.

20. Kajsa Kling (SWE) Die Rückstände oben bei fast allen Läuferinnen mittlerweile irgendwo zwischen sieben und acht Zehnteln.

Heute einigermaßen solide unterwegs: Platz 13 mit 1,67 Sekunden Rückstand. Das sollte für Lauf zwei reichen.

19. Wendy Holdener (SUI) Die Schweizerin ist auch eine Slalom-Spezialistin, den Riesenslalom nimmt sie halt so mit. Im vergangenen Winter gewann sie den Kombi-Weltcup.

Sie kämpft, steht lange auf den Kanten, ist aber nicht schnell: Nur Platz 16 im Ziel für Fanchini.

18. Nadia Fanchini (ITA) Sie ist eine der schwächeren Läuferinnen im italienischen Team. Das ist aber nicht einmal verwunderlich: Denn die Italienerinnen in dieser Saison mit zahlreichen Podestläuferinnen.

Rang 14 für Gagnon, Rückstand 1,79 Sekunden - da schüttelt sie den Kopf, das war nix.

17. Marie-Michele Gagnon (CAN) Die Kanadierin gestern mit durchwachsener Leistung, heute auch mit großem Rückstand bereits im Flachstück.

Ein komplett verkorkster Lauf von Hansdotter, da hat wenig gepasst: 2,38 Sekunden Rückstand, Platz 15. Sie werden wir im zweiten Durchgang wohl nicht mehr sehen.

16. Frida Hansdotter (SWE) Die Slalom-Spezialistin, die so gerne auch im Riesenslalom mal nach vorne fahren würde.

Zwischenstand Es gibt eine kurze Rennpause, der Blick aufs Klassement ist mehr als erfreulich: Viktoria Rebensburg ist immer noch auf zwei, eingerahmt von Mikaela Shiffrin und Tessa Worley.

Und dann ein "Klassiker": Sie lehnt sich etwas zu weit nach innen - und dann rutscht sie weg und ist raus.

15. Sofia Goggia (ITA) Sie beschließt die erste Gruppe der Top 15. Stark unterwegs in dieser Saison, im Riesenslalom-Weltcup derzeit Fünfte.

Riesenstimmung, Riesenjubel bei den österreichischen Fans - trotz 1,95 Sekunden Rückstand und nur Platz 14. Das könnte wieder eng werden mit dem zweiten Durchgang.

14. Anna Veith (AUT) Der zweite Lauf nach dem Comeback von Anna Feith ehemals Fenninger. Sie verpasste gestern den zweiten Durchgang. Aber nach einer so langen Verletzungspause auch nicht verwunderlich. Sie muss erst wieder Sicherheit auf den Skiern bekommen.

Die Rückstände mittlerweile recht deutlich. Es könnte sein, dass der Wind etwas zugenommen hat und den Läuferinnen vor allem oben im Flachstück Probleme bereitet. Barioz im Ziel mit 1,39 Sekunden Rückstand auf Platz elf.

13. Taina Barioz (FRA) Hatte Knieprobleme zu Saisonbeginn, arbeitet sich erst noch an die Weltspitze heran.

Auch Weirather mit deutlichem Rückstand: Platz zwölf im Ziel mit 1,7 Sekunden Rückstand, sie ist das neue Schlusslicht.

12. Tina Weirather (LIE) Auch sie haderte gestern im ersten Durchgang, kam als 30. gerade so ins Finale. Am Ende wurde es Platz zwölf.

Heute auch nur im Flachstück oben gut dabei, im Steilen verliert sie doch heftig: Platz elf mit 1,41 Sekunden Rückstand im Ziel. Das ist der letzte Platz.

11. Michaela Kirchgasser (AUT) War gestern super unterwegs im ersten Lauf, der zweite Durchgang dann zum Vergessen. 17. war sie am Ende.

Und im Ziel dann deutlich zurück: 1,03 Sekunden, das ist nur Platz acht nach zehn Läuferinnen.

10. Nina Löseth (NOR) Zwei Mal auf Platz zwei im Riesenslalom, ganz oben stand sie noch nie. Und auch heute wird's das wohl nichts: Großer Rückstand oben.

Mölgg im Ziel auf Platz sechs. 61 Hundertstel Rückstand - das ist wohl zuviel für den nächsten Podestplatz, wenn man sieht, dass vorne mit Shiffrin,, Rebensburg, Worley und Brignone absolute Topfahrerinnen stehen.

9. Manuela Mölgg (ITA) Gestern auf dem "Stockerl" - das erste Mal seit sechs Jahren. Heute allerdings weniger flott unterwegs: 84 Hundertstel Rückstand nach dem Flachstück.

Holt im Steilen etwas auf: Platz fünf, Rückstand allerdings schon sechs Zehntel auf die führende Shiffrin.

Schon oben im Flachstück mit deutlichem Rückstand von 66 Hundertsteln - das wird kein guter Lauf.

8. Stephanie Brunner (AUT) Aktuell die stärkste Österreicherin im Riesenslalom-Weltcup. Achte ist sie in der Disziplinenwertung. Wo sind nur all die guten Technikerinnen aus Österreich hin?

Und heute hat sie wieder Probleme im ersten Durchgang: Sie kommt nicht so recht in den Rhythmus, das schaute zu verkrampft aus. Platz fünf mit bereits 71 Hundertsteln Rückstand - da steht die nächste Aufholjagd an.

7. Lara Gut (SUI) Ihr ging's gestern etwas wie Vicky Rebensburg: Den ersten Lauf verpatzt nur Platz 17, dann noch auf Rang vier nach vorne gefahren. Derzeit auf Platz drei im Riesenslalom-Weltcup.

Was für eine Demonstration: Die US-Amerikanerin erneut in einer eigenen Liga. So rund, so weich, so schnell: Platz eins - acht Hundertstel Vorsprung vor Rebensburg.

6. Mikaela Shiffrin (USA) Jetzt die aktuelle Überfliegerin: Gestern mit dem zweiten Riesenslalom-Sieg ihrer Karriere, oben mit schnellster Zwischenzeit!

Sie mischt vorne mit: Platz drei mit 15 Hundertsteln Rückstand auf Rebensburg, aus dem Zweikampf ist schon mal ein Dreikampf geworden an der Spitze.

5. Federica Brignone (ITA) Gestern mit Topzeiten, aber sie kam nicht ins Ziel, ist ausgeschieden. Da fährt heute sicherlich richtig Wut mit. Macht sie's besser heute?

Dann aber unten überragend gefahren: Sie kommt bis auf zwei Hundertstel ran, Platz zwei. Rebensburg weiter in Führung. Also eins ist jetzt schon klar: Das wird ein packender zweiter Durchgang.

Auch sie mit Rückstand auf Rebensburg bei der ersten Zwischenzeit, 45 Hundertstel schon!

4. Tessa Worley (FRA) Die Führende im Riesenslalom-Weltcup. Gestern hat sie den Hattrick, den dritten Sieg in Folge, aber verpasst - weil Shiffrin eine Zaubervorstellung abgeliefert hat.

Eine kernige Fahrt, aber trotzdem nur Platz zwei: 1,05 Sekunden hinter Rebensburg. Die Deutsche also tatsächlich mit einer prächtigen Fahrt.

3. Ana Drev (SLO) Sie hat im letzten Winter den Durchbruch geschafft, steht im Riesenslalom-Weltcup derzeit auf dem sechsten Platz. Bei der ersten Zwischenzeit aber knapp eine halbe Sekunde hinter Rebensburg.

Heute wesentlich aggressiver, wesentlich angriffslustiger - das sah fehlerfrei aus und sie geht locker in Führung. 1,18 Sekunden Vorsprung vor Bassino!

2. Viktoria Rebensburg (GER) Wie stark ist sie heute drauf? Sie haderte etwas mit der Piste gestern und ihrer Startnummer eins, da war die Piste noch nicht richtig eingefahren.

Startnummer eins heute, ähnlich wie gestern, nicht unbedingt ein Vorteil. Bei diesem Schneefall ist Bassino wohl eher eine "Spursetzerin". Sie ist im Ziel nach 1:02,10 Minuten. Zum Vergleich: Siegerin Shiffrin war gestern im ersten Durchgang knapp unter der Minute.

1. Marta Bassino (ITA) Die aktuell Vierte des Riesenslalom-Weltcups eröffnet das heutige Rennen. Gestern landete sie auf Platz fünf.

Alle Augen auf Shiffrin? Den ersten Riesenslalom gestern gewann die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Die Slalom-Spezialistin wird auch im Riesenslalom immer besser - wird sie auch diese Disziplin in Zukunft dominieren?

Drei DSV-Starterinnen Der Deutsche Skiverband schickt drei Läuferinnen ins Rennen. Natürlich Viktoria Rebensburg, die gestern im zweiten Durchgang furios vom 24. auf den siebten Platz nach vorne gefahren ist. Daneben starten Lena Dürr und Maren Wiesler.

Countdown Noch fünf Minuten bis zum Auftakt des Riesenslaloms - herzlich willkommen! Die erste Vorläuferin macht sich bereit, die Bedingungen bestens: -2 Grad, nur ganz schwacher Wind, es schneit - so soll Wintersport sein!