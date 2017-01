Kjetil Jansrud (NOR) führt vor Peter Fill (ITA) und dem Österreicher Hannes Reichelt (AUT). Kleinere Patzer hatten alle drin, Reichelt gleich nach dem Start einen größeren. Der Weg auf's Podest ist also noch für einige Starter machbar. Ohne Fehler ins Ziel kommen, so "einfach" ist's heute.

Jetzt könnte die Bestzeit wackeln: Der Italiener in der Form seines Lebens mit einer Top-Saison bisher. Auf Platz drei im Abfahrtsweltcup momentan, nur drei Punkte hinter Dominik Paris. Oben mit dem schnellsten Speed: 101,8 Stundenkilometer - so schnell war bisher noch keiner ganz oben.

In Kitzbühel mit einem total verpatzten Rennen, er will heute wieder mal ein Ausrufezeichen setzen.

Die Favoriten

Selten war das Feld der Abfahrer so ausgeglichen wie in dieser Saison, das haben zuletzt auch die Topplätze der Franzosen Valentin Giraud Moine und Johan Clarey in Kitzbühel gezeigt. Locker 15 Fahrer haben die Qualität für's Podest. Und Überraschungen sind in der Abfahrt ja auch immer mal drin.