27. Erik Read (CAN)

Was für eine Überraschung - Olsson im Ziel 3., noch vor Neureuther.

"Ein Tor hat es mir um die Wade gewickelt, das Bein ist etwas dick geworden, ist aber kein Problem für den zweiten Durchgang. Meine Fahrt war ganz ok", sagte Stefan Luitz im ZDF.

In dieser Saison bislang ohne Fortune.

In der Tat - 15. am Ende.

Schafft die Einfahrt in den "Freien Fall" nicht - das wird ihn weit zurückwerfen.

Der Kroate tritt heute nicht in die Fußstapfen des großen Ivica Kostelic - im Ziel ein Rückstand von mehr als 3 Sekunden.

18. Kjetil Jansrud (NOR)

17. Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Janka heute überhaupt nicht in Form, kann jetzt schon das Rennen abhaken.

Der Slalom von Garmisch ist mit ca. 1:20 Minuten außergewöhnlich lang und auch technisch anspruchsvoll. Dem ersten Lauf merkt man an, wie selektiv dieser Wettbewerb ist.

Am Ende hat er doch einen deutlichen Rückstand von 1,56 Sekunden - Rang 10.

Driftet die Tore extrem an - trotzdem noch ganz gut dabei.

11. Leif Kristian Haugen (NOR)

Aber oben nicht ganz so weit zurück wie Kristoffersen.

Kristoffersen geht mit dem großen Rückstand von 1,52 Sekunden in den Finallauf.

Aber Riesenslalom kann er nicht so gut - oben schon 6 Zehntel zurück.

7. Henrik Kristoffersen (NOR)

Kampfansage von Pinturault - nicht nur an Neureuther, sondern auch an Hirscher: Im Ziel genau eine halbe Sekunde schneller als Neureuther.

Jetzt wissen wir gleich, was Neureuthers Zeit wert ist.

Vor dem Rennen

Bei der WM-Generalprobe in seinem Heimatort will Felix Neureuther um einen Platz auf dem Podium mitfahren. Im Riesenslalom gelang es ihm in dieser Saison erst einmal.