Willkommen in Wengen zum 2. Lauf! Da sind wir wieder mit dem zweiten Teil unseres Slalom-Tickers vom Weltcuprennen in Wengen. Der erste Vorläufer ist soeben auf die Piste gegangen, es wird pünktlich um 13.30 Uhr weitergehen.

Vier DSV-Läufer im zweiten Durchgang Der erste Lauf ist mittlerweile komplett durch - mit einem tollen Ergebnis für den Deutschen Skiverband. Vier Starter sind auch im zweiten Lauf dabei: Felix Neureuther (13.), Stefan Luitz (16.), Linus Straßer (18.) und Philipp Schmid (20.). Dominik Stehle (35.) und Sebastian Holzmann (37.) haben den zweiten Durchgang knapp verpasst. Stehle fehlten 29 Hundertstel, Holzmann 50.

Der 2. Lauf um 13.30 Uhr Wir melden uns pünktlich um 13.30 Uhr zurück mit dem zweiten Durchgang und der Entscheidung aus Wengen!

Die DSV-Starter Felix Neureuther hat mit knapp einer Sekunde Rückstand als Elfter zumindest noch eine kleine Chance auf die Podestplätze. Linus Straßer, derzeit 15., werden wir sicher ebenfalls im zweiten Lauf sehen. Daumen drücken für Dominik Stehle, der momentan 25. ist.

Zwischenstand Mit einem Paukenschlag durch den 30. Starter verabschieden wir uns vom ersten Lauf: Der Norweger Henrik Kristoffersen führt vor seinem Landsmann Leif Kristian Haugen, Dritter ist der Russe Alexander Choroschilow vor dem Österreicher Marcel Hirscher.

30. Leif Kristian Haugen (NOR) Wow! Das war noch einmal ein Toplauf von einem späten Läufer! Platz zwei für Haugen! Und da nickt er sich selbst anerkennd zu im Zielraum. Norwegische Doppelführung!

29. Anton Lahdenperä (SWE) Der Routinier aus Schweden würde sich mal wieder über ein Top-Ten-Ergebnis freuen. Damit wird's heute wohl nichts: Nur Platz 25, das wird sogar eng mit dem Einzug in die Top 30.

28. Linus Straßer (GER) Auch der junge Münchner muss kämpfen auf der anspruchsvollen Piste. Immerhin: Platz 14 im Ziel für Straßer, das war eine gute Vorstellung des Fahrers vom TSV 1860 München, der sich ja erst langsam an die Weltspitze herantastet.

27. Dominik Stehle (GER) Uiuiui! Stehle kommt in dieses Rennen gar nicht erst richtig rein, patzt oben schon auf dem eisigen Teil. Als 23. kommt er ins Ziel mit über zwei Sekunden Rückstand.

26. Ramon Zenhäusern (SUI) Der Zwei-Meter-Mann aus der Schweiz mit einer ungelenken Vorstellung, da hat nicht viel gepasst. Mehr als eineinhalb Sekunden Rückstand und Platz 18.

25. Naoki Yuasa (JPN) So gut unterwegs und dann ein kleiner Wackler bei der Einfahrt ins Flachstück: Der Japaner auf Platz zwölf.

24. Giuliano Razzoli (ITA) Feller schon raus aus der Wertung, der Olympiasieger von 2010 Giuliano Razzoli kommt als 15. in die bereinigte Wertung.

Manuel Feller disqualifiziert Da kommt eine Jury-Entscheidung rein: Der zweitplatzierte Manuel Feller aus Österreich wird disqualifiziert. Er hatte einen Einfädler im Lauf, der niemandem aufgefallen war, aber die Kameras bestätigen die Jury-Entscheidung.

23. Victor Muffat-Jeandet (FRA) Der Franzose schon im Steilhang mit ersten Problemen - und die kleineren Schwächen ziehen sich bis zum Schluss der Fahrt durch. Platz 16 für Muffat-Jeandet.

Rennpause Henrik Kristoffersen führt souverän vor dem Österreicher Manuel Feller (+0,36) und dem Russen Choroschilow (+0,44). Marcel Hirscher steht auf Platz vier in Lauerstellung (+0,56), Felix Neureuther leider nur auf Platz elf momentan (+0,97). Immerhin: Einen Podestplatz sollte der Partenkirchner noch nicht abschreiben, denn auf diesem anspruchsvollen Slalomhang kann noch viel passieren.

22. Jonathan Nordbotten (NOR) Der Norweger geht das Rennen sehr zurückhalten an, ein Sicherheitslauf. Platz 18 nur mit 1,77 Sekunden Rückstand.

21. Luca Aerni (SUI) Ein Typ wie Feller: Luca Aerni kann richtig schnell sein, kommt aber viel zu selten ins Ziel. Auch hier wieder mit einem wilden Ritt, die Show stimmt jedenfalls - bis er quersteht ... der erste Ausfall.

20. Jean-Baptiste Grange (FRA) Zweifacher Slalom-Weltmeister, amtierender Weltmeister - aber auch er nicht in Topform, nur 20. im Slalom-Weltcup momentan. Fährt souverän durchs Eisige, verliert im Flachstück - und kommt an auf Platz 14.

19. Manuel Feller (AUT) Ein schneller Mann, der aber viel riskiert - und entsprechend oft ausfällt. Heute mit einem Sicherheitslauf? Nein! Wieder riskiert er alles, diesmal wird er belohnt: Platz zwei hinter Kristoffersen!

18. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) Der Slalomspezialist auf Formsuche: In der aktuellen Saison nicht einmal annähernd in der Nähe seiner Bestform. Auch in Wengen mit einem Lauf, über den man nur den Kopf schütteln kann: Letzter Platz mit 2,75 Sekunden Rückstand, da wird's sogar eng mit dem Einzug ind en zweiten Lauf.

17. David Chodounsky (USA) Die Piste hält noch, verzeiht aber unverändert keine Fehler. Die meiste Zeit verlieren die Fahrer beim Übergang in den flachen Schlussteil. Chodounsky nicht: Platz sieben, starker Lauf!

16. Marc Digruber (SUI) Das Rennen geht weiter mit dem nächsten Schweizer. Digruber auf dem eisigen Teil oben gut unterwegs, verliert dann im Mitteldrittel, bis ins Ziel sammelt er einen deutlichen Rückstand an: Platz 14.

Rennpause Es gibt eine kurze Rennpause, hören wir mal, was Felix Neureuther sagt: "Ich hatte nicht so ein gutes Gefühl, habe nicht pushen können, habe mich durchgemogelt", sagt er - Neureuther ist überhaupt nicht zufrieden mit seinem Lauf.

15. Patrick Thaler (ITA) Der nächste Routinier aus Italien: Der 38-jährige Thaler mit einer durchwachsenen Saison bisher. Aber heute haut er einen raus! 58 Hundertstel Rückstand bedeuten Platz vier, er fährt ums Podest mit!

14. Daniel Yule (SUI) Jetzt wird's richtig laut in Wengen: Daniel Yule ist unterwegs, aktuell der beste Slalomfahrer der Schweiz, Sechster im Disziplinen-Weltcup. Steht aber oben fast quer, fast vier Zehntel weg - kaum aufzuholen unten. Die Quittung: Nur Platz zwölf im Ziel. Trotzdem tosender Jubel bei den schweizer Fans.

13. Julien Lizeroux (FRA) Der nächste Franzose: Routinier Lizeroux in den letzten Wochen mit Topleistungen, am Freitag war er Schnellster im Kombi-Slalom. Oben etwas schneller als Pinturault, dann lässt er im vermeintlich leichteren unteren Teilabschnitt nach und kommt nur als Zehnter an, einen Platz hinter seinem Landsmann.

12. Alexis Pinturault (FRA) Der erste Kristallkugel-Gewinner des Winters: Am Freitag hat er sich in einem spektakulären Rennen die Kombi-Kugel gesichert. Er ist ein Konkurrent von Hirscher im Gesamtweltcup, im Slalom gilt es, nicht zuviel auf den Österreicher zu verlieren. Das klappt eingeschränkt: Platz neun mit knapp einer Sekunde Rückstand.

11. Michael Matt (AUT) Ein Lauf zum Vergessen für den Österreicher: Über zwei Sekunden Rückstand und der letzte Platz, da hat einfach gar nichts gepasst beim sonst so schnellen matt, der immerhin Vierter im Slalom-Weltcup ist.

10. Dave Ryding (GBR) Entwickelt sich mehr und mehr zu einem Publikumsliebling, egal wo er fährt. Einige Topergebnisse schon in dieser Saison, Platz neun im Slalom-Weltcup derzeit. Hat das Skifahren auf Matten gelernt, kommt aber auch mit dem Eis von Wengen gut zurecht: Platz sechs mit 78 Hundertsteln Rückstand - er etabliert sich immer mehr in der Weltspitze.

9. Mattias Hargin (SWE) Der 14. des Slalom-Weltcups hat zuletzt pausiert - und kommt heute richtig stark zurück. Er reiht sich hinter Kristoffersen, Choroschilow und Hirscher als Dritter ein. Ein Top-Lauf des Schweden-Wedlers.

8. Marco Schwarz (AUT) Auch ihm fehlt etwas die Leichtigkeit. Knapp zwei Sekunden Rückstand und Platz acht nach acht Startern.

Er kämpft, er quält sich - aber dieser Rückstand ist schon wuchtig: Fast eine Sekunde hinter Kristoffersen kommt Felix Neureuther ins Ziel, das ist schon ein riesiger Abstand zur Spitze nach dem ersten Durchgang.

7. Felix Neureuther (GER) Der zweifache Wengen-Sieger ist unterwegs - aber er muss kämpfen auf dem Eis, vier Zehntel Rückstand schon.

6. Stefano Gross (ITA) Der Bozener mit dem gewohnt wilden Fahrstil, sitzt sehr tief über dem Ski - und haut kurz vor dem Ziel einen kleinen Fehler rein. Platz vier nur mit sechs Zehnteln Rückstand, da wäre mehr drin gewesen.

5. André Myhrer (SWE) Seit Jahren unter den Topfahrern, zuletzt aber ohne die großen Erfolge früherer Zeiten. Auch heute wieder solide, aber eben nicht ganz dran an der Weltspitze. Einige dicke Fehler drin und im Ziel deutliche eineinhalb Sekunden Rückstand. Das ist der letzte Platz momentan.

Was für eine Fahrt, was für eine Ansage: Deutliche 44 Hundertstel Vorsprung im Ziel und Platz eins für Kristoffersen - und schon über eine halbe Sekunde Vorsprung vor Hirscher!

4. Henrik Kristoffersen (NOR) Und da kommt gleich der unmittelbare Konkurrent, der dreifache Saisonsiege Henrik Kristoffersen. Klasse Fahrt auf dem Eis, schnellste Zwischenzeit!

Marcel Hirscher reiht sich als Zweiter ein knapp hinter Choroschilow. Der Lauf war nicht ganz fehlerfrei, aber die Ausgangsposition für den zweiten Durchgang passt.

3. Marcel Hirscher (AUT) Der Slalom-Dominator der vergangenen Jahre hat, man glaubt es kaum, noch nie in Wengen gewonnen. Auch heute oben eher etwas zurückhaltend, er geht es sehr vorsichtig auf dem Eis an.

2. Alexander Choroschilow (RUS) Der Russe stand in Wengen noch nie auf dem Podest. Oben sehr dynamisch, leichter Vorsprung vor Mölgg auf der schwierigen, eisigen Passage. Und im Ziel sind's deutliche 39 Hunderstel - Choroschilow mit einem starken Lauf.

Die Strecke eine echte Herausforderung: Oben geht's teilweise über blankes Eis, ein Vorteil für die Routiniers? Mölgg legt die erste Zeit vor: 53,34 Sekunden.

1. Manfred Mölgg (ITA) Das Rennen ist eröffnet, Mölgg ist unterwegs. Der Altmeister derzeit in der Form seines Lebens, am 5. Januar gewann er den Slalom von Zagreb - er ist natürlich heiß, Hirscher und Kristoffersen unter Druck zu setzen.

Countdown Der erste Läufer steht im Starthaus, gleich geht's los mit dem Slalom von Wengen und dem Italiener Manfred Mölgg.

Die Show hat begonnen Der erste Vorläufer ist bereits unterwegs, es wird also pünktlich um 10.30 Uhr losgehen. Die Rennen in Wengen feiern übrigens einen runden Geburtstag: Zum 50. Mal sind die Lauberhornrennen auch Weltcuprennen.

Die DSV-Starter 67 Läufer stehen auf der Startliste, sechs davon kommen vom Deutschen Skiverband: Felix Neureuther (Startnummer 7), Dominik Stehle (27), Linus Straßer (28), Philipp Schmid (49), Sebastian Holzmann (52) und Stefan Luitz (57).

Neureuther vor dem dritten Wengen-Sieg? Auf der Rechnung haben muss man natürlich auch Felix Neureuther. Der Partenkirchner kommt in dieser Saison immer besser in Schwung und hat sich im Slalom-Weltcup auf Platz fünf nach vorne gearbeitet. In Wengen konnte er bereits zweimal gewinnen. 2013, 2015 - und jetzt 2017 erneut?

Der Kampf um die kleine Kristallkugel Herzlich willkommen beim Slalom in Wengen und dem sechsten Teil des Kampfs um die kleine Kristallkugel im Slalom-Weltcup. Der ist so spannend wie lange nicht. Punktgleich mit 360 Zählern liegen der Österreicher Marcel Hirscher und der Norweger Henrik Kristoffersen an der Spitze. Dritter ist der Italiener Manfred Mölgg mit 326 Punkten. Mölgg wird den heutigen Slalom bei der 81. Auflage der Internationalen Lauberhornrennen auch eröffnen.