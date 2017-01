Pinturault noch nicht ganz in Bestform: Platz acht mit über einer halben Sekunde Rückstand.

Ja! Und was für eine Ansage - 33 Hundertstel Vorsprung, deutliche Führung für Lizeroux!

Der Franzose, immerhin Vize-Weltmeister im Slalom von 2009, ist dran an den Bestzeiten. Haut er wieder mal einen raus?

7. Henrik Kristoffersen (NOR)

Das erinnerte an einen Neureuther in Topform: Tolle Fahrt, tolle Linie - und Platz zwei, nur 13 Hundertstel hinter dem ebenfalls ganz starken Mölgg.

Der Partenkirchner sucht die Konstanz in diesem Winter.

Der Altmeister aus dem Pustertal in Südtirol mit einer starken Saison bisher: MIt 146 Punkten im Weltcup sitzt er als Dritter den beiden führenden Hirscher (260) und Kristoffersen (200) im Nacken.

3. André Myhrer (SWE)

Der Schwede knüpfte in dieser Saison nur vereinzelt an seine früheren Topleistungen an. Immerhin Siebter ist er im Slalom-Weltcup momentan.