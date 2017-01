Truppe (AUT) vs. Løseth (NOR)

Gagnon (CAN) vs. Schild (AUT)

Zum Ablauf des Parallelslaloms

Die einzelnen Läufe werden stets in zwei Durchgängen ausgefahren – mit Seitenwechsel. Die Gesamtzeit aus beiden entscheidet über das Weiterkommen. Zunächst stehen acht Achtelfinalläufe an. Über das Viertel- und Halbfinale geht es weiter in das kleine oder das große Finale. Der Sieger muss also in der Summe achtmal den Hang hinunterfahren.