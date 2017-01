Strasser (GER) vs. Kristoffersen (NOR)

Manfred Mölgg will zu früh los und bleibt oben an der Klappe etwas hängen. Razzoli gewinnt mit einer halben Sekunde.

Foss-Solevåg (NOR) vs. Khoroshilov (RUS)

Nordbotten (NOR) vs. Ryding (GBR)

Kilde (NOR) vs. Hrscher (AUT)

Die Österreicher hoffen natürlich auf Marcel Hirscher. Der Slalom- und Gesamtweltcupführende triumphierte im letzten Jahr in Stockholm und möchte den Titel natürlich gern verteidigen. Die erste Hürde auf diesem Weg scheint mit Aleksander Kilde nicht sonderlich hoch. Für den ÖSV tritt ferner Michael Matt an, der es mit Alexis Pinturault zu tun bekommt.

Neben dem verletzten Fritz Dopfer fehlt heute auch Felix Neureuther, der noch immer an einer Kapselzerrung im linken Knie laboriert und sich daher im Hinblick auf die WM schont. Einziger deutscher Starter ist daher Linus Strasser, der in seinem ersten Duell eine denkbar harte Nuss zu knacken bekommt. Der Norweger Henrik Kristoffersen stellt eine gewaltige Hürde dar.

Herzlich willkommen!

Nach dem Parallel-Riesenslalom von Alta Badia kommen die alpinen Skiherren in diesem Winter noch einmal in den Genuss eines Parallelwettbewerbs. Beim City Event in Stockholm treten Männer wie Frauen zu einem Slalom an.