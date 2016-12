Weiter geht's um 14.00 Uhr Speed vs. Technik - wer setzt sich heute durch? Wir sind pünktlich zum Slalom um 14.00 Uhr wieder da!

Zwischenstand Marcel Hirscher macht die Kombi von Santa Caterina spannend: Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde geht als Führender in den Slalom, hinter ihm lauern die beiden Edel-Techniker Marcel Hirscher und Alexis Pinturault, beide nur fünf Hundertstel voneinander getrennt.

Was für eine Gala von Hirscher, dem Techniker, der auch im Super-G schnell sein kann: Platz zwei mit 79 Hundertsteln Rückstand! Toller Lauf, gut, dass wir Hirscher noch abgewartet haben. Aus dem Zweikampf wird ein Dreikampf!

Sehr gut dabei bisher, sechstbeste Zwischenzeit - wenn er das jetzt ins Ziel bringt ...

31. Marcel Hirscher (AUT) Wieso kommt er so spät? Die Begründung ganz einfach: Er war in der vergangenen Saison in der Kombi nicht in den Punkterängen.

Rennpause Nichts Neues im Klassement: Es läuft weiter auf einen Zweikampf zwischen Kilde und Pinturault im Slalom hinaus. Einen warten wir noch ab, der die beiden vielleicht ärgern will: Marcel Hirscher kommt mit der 31. Er kann einen Slalom so dominieren, dass er selbst mit zwei Sekunden Rückstand noch nach vorne fahren kann. Aber wie mutig ist er auf dieser durchaus anspruchsvollen Super-G-Piste?

Und dann wieder mal ein Ausfall: Er ärgert sich, das war unnötig.

30. Ralph Weber (SUI) Der Super-G-Juniorenweltmeister von 2012 oben sehr schnell unterwegs, stark bisher.

Schade: Sander im Ziel nur 20. Da waren dann doch einige dicke Patzer drin. Er wird diesen Lauf wohl als Training unter Wettkampfbedingungen abhaken.

Driftet aber viel, sehr aufrecht phasenweise - fast zwei Sekunden Rückstand schon bei der zweiten Zwischenzeit.

29. Andreas Sander (GER) Jetzt der zweite deutsche Fahrer. Ist in dieser Saison im Super-G in toller Form, durchaus ein Kandidat für die Top Ten in diesem Lauf.

Startet gut, verliert dann im eisigen unteren Teil aber viel zu viel: 2,66 Sekunden Rückstand und nur Platz 15.

28. Krystof Kryzl (CZE) Einer der wenigen Fahrer, die sich tatsächlich auf die Kombination spezialisiert haben. Seine Hauptdisziplinen sind aber Slalom und Riesenslalom.

Casse muss sich quälen, so richtig findet er die Ideallinie nicht. Deutlich über drei Sekunden Rückstand im Ziel.

27. Mattia Casse (ITA) Der nächste Italiener: Kein Kandidat für die Spitzenplätze, aber zumindest ein solider Top-30-Fahrer in der Kombination.

Oh mei! Da ist er so gut unterwegs, sechstbeste Zwischenzeit - und dann stürzt er kurz vor dem Ziel. Er schlittert auf dem Eis bis in den Zielraum und hebt die Hand: Entwarnung, nichts passiert! Tosender aufmunternder Jubel für Innerhofer.

26. Christof Innerhofer (ITA) Der Super-G-Weltmeister von 2011 in seiner Paradedisziplin. Und was die wenigsten wissen: Er war mal Vize-Europameister in der Halle im Slalom im Jahr 2009. Was es nicht alles gibt.

Das sah oben gut aus, sechstbeste Zwischenzeit. Aber im Schlussdrittel verliert er viel Zeit und sammelt dann doch über zwei Sekunden Rückstand auf die Spitze.

25. Blaise Giezendanner (FRA) Der Franzose aus Chamonix in seiner Lieblingsdisziplin. Die Frage mittlerweile auch: Was ist auf der Piste noch möglich? Lässt sie bereits nach?

Auch er nicht immer auf der Ideallinie - und das kostet heute richtig: 2,33 Sekunden Rückstand, Platz zwölf nur.

24. Nils Mani (SUI) Ein ehemaliger Abfahrts-Juniorenweltmeister. In der Kombination ein Top-30-Fahrer, aber keiner für die Spitzenplätze.

Sagen wir mal: Es klappt nur so eingeschränkt. Zubcic auf Platz 15 mit über drei Sekunden Rückstand.

23. Filip Zubcic (CRO) Wieder einer aus der Technikerriege, also: Rückstand so gering wie möglich halten. Wie klappt's?

Dreßen im Ziel auf Platz 16 mit über dreieinhalb Sekunden Rückstand. Dieses Rennen kann er unter "Erfahrung sammeln" abhaken und schnell vergessen.

Da verliert er einmal komplett die Ideallinie, prompt sind über zwei Sekunden weg, sehr ärgerlich für den 23-Jährigen.

22. Thomas Dreßen (GER) Der erste Starter des Deutschen Skiverbands. Neben Dreßen sind noch Josef Ferstl und Andreas Sander in der Kombi dabei.

Und heute kann Kline schon nach dem Super-G die Ski in die Ecke stellen - er ist nach einem Fahrfehler raus.

21. Bostjan Kline (SLO) Der nächste Speedfahrer unterwegs. 2011 war er Junioren-Weltmeister in Abfahrt und Super-G. Slalom fährt er normalerweise nicht.

Rennpause Die Topfahrer sind durch, lediglich Marcel Hirscher mit der Startnummer 31 könnte noch nach vorne fahren. Aleksander Aamodt Kilde weiter in Führung vor Alexis Pinturault und dem Schweizer Mauro Caviezel, der aber im Slalom wohl nicht so stark ist. Derzeit schaut's nach einem Zweikampf um den Sieg zwischen Kilde und Pinturault aus.

Das gelingt ihm einigermaßen: Platz elf mit etwas mehr als zwei Sekunden Rückstand. Aber er hat das Potential, zumindest in die Top Ten zu fahren im Slalom.

20. Justin Murisier (SUI) Wieder mal ein Technikspezialist unterwegs, er muss also den Rückstand erstmal nur gering halten.

Tja, aber auch der dritte Österreicher bleibt unter seinen Möglichkeiten: Kriechmayr mit 2,02 Sekunden Rückstand auf Platz neun.

19. Vincent Kriechmayr (AUT) War vor zwei Tagen im Super-G toll unterwegs, kann auch Kombination: Zehnter war er im Disziplinenweltcup im vergangenen Winter.

Fill im Ziel: Er verpasst die Top Ten, fast drei Sekunden Rückstand - und der Slalom ist nicht sein Freund ...

18. Peter Fill (ITA) Der Sieger im Abfahrtsweltcup des vergangenen Winters. Eigentlich auch im Super-G schnell, in dieser Saison fehlt ihm noch die Konstanz.

Über drei Sekunden Rückstand im ziel für Baumann. Auch er wird nicht um die Podestplätze mitfahren heute.

17. Romed Baumann (AUT) Auch er ein Mann mit dem Potential für Kombi-Podestplätze. Hat oben aber schon fast zwei Sekunden Rückstand, keine gute Fahrt bisher.

Mayer im Ziel auf Platz sieben, Rückstand aber zu groß, um da im Slalom noch nach vorne zu fahren.

16. Matthias Mayer (AUT) Ein absoluter Speedsepzialist eigentlich. Aber in der Saisonvorbereitung hat er sich diesmal auch auf die Kombi konzentriert. Ob's geholfen hat?

15. Carlo Janka (SUI) Auch er fährt seiner früheren Bestform hinterher - und scheidet heute aus. Spektakulär wird er ausgehoben, kann einen Sturz vermeiden, verpasst aber dadurch ein Tor.

Kostelic im Ziel deutlich abgeschlagen auf dem letzten Platz - und trotzdem wird der Routinier von den Fans richtig gefeiert.

14. Ivica Kostelic (CRO) Eigentlich ist sein Körper richtig geschunden, aber der Altmeister aus Kroatien fährt immer weiter, respekt!

Muffat-Jeandet mit 2,63 Sekunden Rückstand nur Neunter. Das dürfte selbst für den Edel-Techniker zuviel sein, um noch auf einen Podestplatz zu fahren im Slalom.

13. Victor Muffat-Jeandet (FRA) Auch ihn müssen wir auch der Rechnung haben: Der Franzose war Zweiter bei der Kombi von Kitzbühel im vergangenen Winter.

Es gibt einen neuen Spitzenreiter und der heißt Aleksander Aamodt Kilde. Aber ob er seine 84 Hundertstel Vorsprung vor Pinturault im Slalom verteidigen kann? Das wird eng.

12. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Der Super-G-Weltcupgewinner des Vorjahres - er müsste Pinturault doch von der Spitze verdrängen können?

11. Adrien Théaux (FRA) Einer der besten Speedfahrer im Feld, im vergangenen Winter Dritter bei der Kombi in Wengen - und er ist schon raus, Tor verpasst!

Rennpause Es gibt eine kurze Rennpause nach den ersten zehn Läufern, die Kombi bisher doch mit einer kleineren Überraschung: Technik-Spezialist Alexis Pinturault, zweifelsfrei der Topfavorit, führt schon im Super-G vor den Speed-Spezialisten.

Bennett heute nicht so stark wie im Spezialrennen: Er kommt als Vorletzter ins Ziel mit über zwei Sekunden Rückstand.

10. Bryce Bennett (USA) Der US-Boy vor zwei Tagen ganz stark: Mit Startnummer 60 auf Platz 20 im Super-G. Zeigt er heute eine ähnliche Leistung?

Erstaunlich: Jansrud im Ziel mit deutlichem Rückstand nur auf Platz vier. Pinturault also offenbar wirklich mit einem ganz starken Lauf.

9. Kjetil Jansrud (NOR) Und jetzt wird's wieder spannend: Der Super-G-Seriensieger aus Norwegen ist unterwegs. Er ist schwächer im Slalom als Pinturault, sollte sich also einen kleinen Vorsprung herausfahren jetzt, wenn er um den Sieg mitfahren will.

Eine solide, aber nicht überragende Vorstellung: Caviezel, der Junioren-WM-Silbergewinner in der Kombi von 2006, reiht sich als Zweiter ein zwischen Pinturault und Paris.

8. Mauro Caviezel (SUI) Einer der Leidgeprüften der vergangenen Jahre: Immer wieder verletzt, immer wieder musste er sich zurückkämpfen.

Und das war eine sehr saubere Vorstellung: Pinturault setzt sich an die Spitze vor Paris - eine hervorragende Ausgangsposition für den Slalom.

7. Alexis Pinturault (FRA) Der Topfavorit auf die Kombi-Kristallkugel ist unterwegs. Für ihn gilt's, den Rückstand auf die Speedfahrer nicht zu groß werden zu lassen.

Oben war er noch gut dabei, unten im Eisigen verliert er etwas: Platz zwei für den Franzosen mit 49 Hundertsteln Rückstand.

6. Valentin Giraud Moine (FRA) Der 24-jährige Franzose ebenfalls ein Abfahrts- und Super-G-Spezialist. In Kvitfjell im März war er Abfahrtszweiter, bisher das beste Ergebnis seiner Karriere.

Paris setzt ein kleines Ausrufezeichen: Er übernimmt die Führung mit einem Vorsprung von 74 Hundertsteln.

5. Domink Paris (ITA) Der Italiener für die schnellen Rennen - jetzt sehen wir zum ersten Mal, was die bisherigen Zeiten wert sind. Paris war im vergangenen Jahr Zweiter bei der Kombi in Chamonix, im Disziplinen-Weltcup auf Platz vier.

Fährt teilweise sehr weite Wege, da spielt die Piste mit ihm und schnappt ihm einige Hundertstel weg. Im Ziel Platz zwei mit 28 Hundertsteln Rückstand.

4. Jared Goldberg (USA) Er kämpft sich nach einer Verletzungspause gerade wieder zurück, war beim Spezial-Super-G in Santa Caterina 30.

Und Kosi mit einer neuen deutlichen Bestzeit: Er übernimmt die Spitze mit 1,89 Sekunden Vorsprung.

3. Klemen Kosi (SLO) Der erste Speedspezialist, er muss also vorlegen. Im vergangenen Winter immerhin Elfter im Kombi-Weltcup.

Und für Tonetti war dieser Super-G zu schwierig: Er ist raus. Erster Ausfall also schon beim zweiten Läufer.

2. Riccardo Tonetti (ITA) Auch er ein Technik-Spezialist. Bei den ersten 30 Startern kommen 22 Fahrer, die sonst in den Speeddisziplinen unterwegs sind, acht Fahrer fühlen sich eher in den technischen Disziplinen zu Hause. Tonetti ist einer davon.

Sehr eisig die Piste stellenweise, durchaus eine Herausforderung. Zampa im Ziel mit der ersten Zeit: 1:36,41 Minuten.

1. Adam Zampa (SVK) Und da geht das Rennen auch schon los mit dem Slowaken Adam Zampa. Er ist ein Slalom- und Riesenslalom-Spezialist, im Super-G nicht so stark einzuschätzen.

Weitere Favoriten Nicht dabei ist der Franzose Thomas Mermillod Blondin, im Vorjahr Zweiter im Kombi-Weltcup. Er fehlt wegen einer Muskelverletzung. Dafür ist aber der Norweger Kjetil Jansrud, im Vorjahr Dritter, dabei. Im Blick haben muss man auch die Franzosen Adrien Théaux und Victor Muffat Jeandet und den Italiener Dominik Paris - das sind die Podestfahrer in den Kombinationen des vergangenen Winters.

Wer wird bester Allrounder? Im vergangenen Jahr sicherte sich ein techniker die kleine Kristallkugel: Der Franzose Alexis Pinturault gewann 2015/16 bereits zum dritten Mal den Kombinations-Weltcup. Er zählt auch in diesem Winter zu den Topfavoriten.

Drei Kombinationen Wie im vergangenen Winter wird die kleine Kristallkugel in der Kombination in drei Weltcups entschieden: Heute geht's in Santa Caterina los, im Januar gibt's die Kombi in Wengen, der dritte Weltcup findet im Februar in St. Moritz statt.

70 Läufer am Start 70 Athleten wollen es heute in Super-G und Slalom wissen. Die Bedingungen ideal: Nach heftigen Böen gestern ist es praktisch windstill.

Guten Morgen! Herzlich willkommen zum letzten Alpin-Weltcup der Herren in diesem Jahr und gleichzeitig zur ersten Kombination in diesem Winter!