Yoshito Watabe (JPN) Der jüngere der beiden Watabe-Brüder begibt sich auf die Reise. An die Weiten der besten Springer kann zwar auch er mit 122,5 Metern nicht anknüpfen, lässt aber auch nicht so deutlich aus wie vorhin Schmid.

Jan Schmid (NOR) Jan Schmid musste ein paar Minuten warten, da der Wind außerhalb des zugelassenen Korridors lag. Als es dann losgeht, erreicht er bei leichtem Aufwind nicht mehr als 116,5 Meter.

Paul Gerstgraser (AUT) Für Paul Gerstgraser dürfte das Podest indes einmal mehr außer Reicheweite sein, nachdem er schon bei 114 Metern den Sprung beendet. Knapp drei Minuten Rückstand nimmt er mit den 10 Kilometer-Langlauf.

Mikko Kokslien (NOR) Mikko Kokslien wird auch heute wieder richtig gefährlich werden! Der 31-jährige Norweger nutzt den Aufwind von durchschnittlich 1,5 m/s für einen weiten Sprung und hat mit 1:33 Minuten Rückstand wieder gute Möglichkeiten auf das Podest. Das ist etwa der Abstand, den er bereits am gestrigen Tag zugelaufen war.

Terence Weber (GER) Teamkollege Terence Weber zeigt sich hingegen gewohnt stark von der Schanze. Er hat schon nach dem Tisch einen schönen Luftstand und zieht seinen Sprung auf 132 Meter hinunter. Mit 38 Sekunden Rückstand liegt er damit auf Platz drei der Wertung.

Jakob Lange (GER) Für Jakob Lange ist das leider überhaupt nicht drin. Von der Technik sind der Sprung zwar solide aus, die Meter fehlen ihm dann aber trotzdem. Mit 113 Metern und über drei Minuten Rückstand wird es ganz schwer werden sein Resultat vom gestrigen Tag zu wiederholen.

Lukas Klapfer (AUT) Und auch Lukas Klapfer darf mit dem gezeigten zufrieden sein. Bei schönen Aufwind kann auch er einen richtig guten Sprung in den Schnee setzen. 130 Meter und dreimal die 17,5 für die Haltung reichen ihm derzeit zu Platz fünf.

Håvard Klemetsen (NOR) Endlich, wird sich Håvard Klemetsen denken. Nachdem der sonst so starke Springer in der bisherigen Saison auf der Schanze eher enttäuschte, knallt er jetzt einen technisch hochwertigen Sprung hin und ordnet sich nach 135,5 Metern nur 16 Sekunden hinter Nagamine ein.

Takehiro Watanabe (JPN) Dreifachführung für die Japaner. Auch Takehiro Watanabe weiß vor dem heimischen Publikum zu überzeugen und malt einen sauberen Sprung in den Schnee. 127,5 Meter sind der dritte Platz in der Zwischenwertung.

Taihei Kato (JPN) Ganz anders Taihei Kato! Der 32-Jährige zeigt auf seiner Heimschanze einen Topsprung und ist der zweite im Feld, der die 130-Meter-Marke überfliegen kann. Zu seinem starken Teamkollegen fehlen aber auch ihm nach 131,5 Metern noch 58 Sekunden.

Martin Fritz (AUT) Schade! Auch Martin Fritz kommt so überhaupt nicht ins Fliegen. Mit zwei größeren Korrekturen in der Flugphase muss auch er schon weit vor der 120-Meter-Marke zur Landung ansetzen.

Aguri Shimizu (JPN) Und auch Aguri Shimizu kann die Spitzenweiten bei Weitem nicht angreifen. Nur 115 Meter stehen für den Japaner mit Startnummer 26 auf den Anzeigetafeln.

Truls Sønstehagen Johansen (NOR) Truls Sønstehagen Johansen kann mit der guten Weite seines Teamkollegen nicht mithalten. Mit einem steil angsetzten Sprung endet sein Flug bereits nach 112,5 Metern, womit er sich im Mittelfeld einsortiert.

Harald Johnas Riiber (NOR) Harald Johnas Riiber kommt bisher hier in Sapporo gut zurecht und auch heute kann der Norweger wieder einen schönen Sprung hinsetzen. Mit 126,5 Metern und durchweg der 18,0 für die Haltung ordnet er sich auf Rang zwei ein.

Harald Lemmerer (AUT) Harald Lemmerer kann jetzt leider nicht mithalten. Obwohl auch bei ihm ein schöner Aufwind herrscht, kann der Österreicher diesen nicht für seine Zwecke nutzen und landet früh nach 116,5 Metern.

Sindre Soetvik (NOR) Auch Sindre Soetvik beißt sich an dem Sprung von Nagamine die Zähne aus. Ganz unzufrieden blicken Athlet und Trainer nach 122 Metern aber nicht in die Kameras.

Ernest Yahin (RUS) Ernest Yahin kommt an die Weite von Nagamine bei Weitem nicht heran, für sich persönlich darf der Russe mit dem gezeigten aber dennoch zufrieden sein. Nach 120 Metern ist er im Zwischenklassement Vierter.

Hisaki Nagamine (JPN) Der Sprungsieger des gestrigen Tages geht auf Wunsch des Trainers jetzt mit einer Luke weniger über den Bakken und im Flug zeigt sich, dass das die vollkommen richtige Entscheidung war. Der Junior aus dem japanischen Team brennt wieder einen Knallersatz in den Schnee und landet erst nach 138 Metern. Keine Frage, damit ist er natürlich der souveräne Führende.

Espen Bjørnstad (NOR) Espen Bjørnstad landet schon einen halben Meter früher als der Österreicher, da er aber auch wieder etwas schlechteren Wind hatte, ist diese Weite deutlich mehr wert. Nur 0,1 Punkte fehlen ihm zum aktuell Führenden.

Lukas Greiderer (AUT) Was ist jetzt für den ersten Österreicher im Feld drin? In der Spur hat Lukas Greiderer eine ganz ordentliche Geschwindigkeit, der Sprung selbst ist dann etwas zu steil angesetzt, sodass er einige Meter verschenkt. Mit 119 Metern setzt er zwar den weitesten Sprung, durch die etwas höheren Abzüge in der Windwertung ist er damit aber aktuell nur Vierter.

Viacheslav Barkov (RUS) In einen ähnlichen Weitenbereich geht es auch für den Russen Viacheslav Barkov, für den es gestern zum ersten Mal in die Punkteränge ging.

Ondrej Pazout (CZE) Lange darf sich Sonehara aber nicht in der Leadersbox aufhalten, denn schon der nächste Starter kann seine Weite überbieten und übernimmt Rang eins mit einem knappen Vorsprung von fünf Sekunden.

Go Sonehara (JPN) Im Stadion wird es laut, denn der nächste japanische Starter begibt sich in die Spur und der kann die Zuschauer gleich einmal mit dem weitesten Sprung des Durchgangs auf 117 Meter beglücken.

Marjan Jelenko (SLO) Marjan Jelenko hatte schon bessere Jahre gesehen, jetzt hat sich für den Slowenen der Skisprungdurchgang zu einem einzigen Kampf entwickelt. Mit einer in der Mittelphase etwas unruhigen Luftfahrt, bei der der linke Skier nach unten sackte, schafft er nun 114,5 Meter.

Karl-August Tiirmaa (EST) 1,5 Meter weniger setzt Karl-August Tiirmaa aus Estland hin, was ihm derzeit für Platz zwei in der Wertung reicht.

Matti Herola (FIN) Immerhin. Landsmann Matti Herola schafft es zwar ebenfalls nicht den K-Punkt der Anlage zu überfliegen, erreicht jetzt aber schon einmal 115,5 Meter.

Mikke Leinonen (FIN) Die ersten Athleten im Feld tun sich weiterhin richtig schwer und die großen Weiten bleiben aus. Vermutlich liegt das auch daran, dass man in der Probe noch mit zwei Gates mehr Anlauf gesprungen war. Bei Leinonen waren nach Problemen kurz nach de Absprung nur magere 95,5 Meter möglich.

Tim Kopp (GER) Auch der zweite deutsche Junior muss seinen Sprung am heutigen Tag bereits sehr früh beenden. Mehr als 111 Metern waren für Kopp nicht drin. Derzeit ist das zwar noch Platz vier, aber die besten Springer werden da locker noch einmal 15 Meter drauflegen können.

Jasper Good (USA) Jasper Good macht es um einiges besser. Der US-Amerikaner kann zwar keinen Topsprung abliefern, übernimmt aber immerhin mit 115,5 Metern für den Moment die Spitze im Feld.

Martin Hahn (GER) Schade! Leider gelingt es Martin Hahn auch heute wieder nicht einen einigermaßen passablen Sprung von der Schanze zu zeigen, denn im Langlauf hatte sich der Junioren aus de deutschen Team gestern eigentlich ganz gut präsentieren können. Schon nach 95 Metern ist Schluss.

Jussi Salo (FIN) Da Lukas Danek auf seinen Start verzichtet, sehen wir bereits jetzt Jussi Salo mit der Startnummer sieben. Beeindrucken kann aber auch er das Publikum nicht und landet nach einem unsauberen Sprung ebenfalls knapp über der 100-Meter-Marke.

Adam Loomis (USA) Der Speed von Adam Loomis in der Anlaufspur ist richtig gut, die darauf folgende Flugphase allerdings weniger. Der US-Boy kommt verdreht vom Tisch und setzt seinen Sprung viel zu steil an, um das Luftpolster auch nutzen zu können.

Jim Härtull (FIN) Und auch bei Jim Härtull aus Finnland fällt die Ausfahrt nach seinem Sprung viel länger aus als es sich der 26-Jährige gewünscht hätte. Mit 108 Metern wird für ihn nichts zu holen sein.

Leon Sarc (SLO) Der junge Slowene kam bisher auf der schwierigen Anlage in Sapporo überhaupt nicht zurecht und kämpft sich auch heute wieder merklich durch seinen Flug. Mit nur 104,5 Metern wird für ihn auch heute nur ein Platz in den hinteren Rängen möglich sein.

Ryota Yamamoto (JPN) Auch sein Landsmann Ryota Yamamoto kann den leichten Aufwind im Hang nicht für seine Zwecke nutzen und muss schon früh seine Landung in den Schnee setzen.

Hidefumi Denda (JPN) Auch heute schickt der japanische Verband mit Hidefumi Denda einen Neuling im Weltcup auf die Reise. Viel erwarten kann man von ihm allerdings nicht, denn auch auf Continentalcup-Ebene lief es für den 19-Jährigen in diesem Winter noch nicht rund. Das unterstreicht er leider auch jetzt mit eher mageren 111,5 Metern.

Hug nutzt kleines Starterfeld Wie schon in Südkorea konnte Tim Hug auch in Japan das kleine Starterfeld ausnutzen und feierte am gestrigen Tag mit Rang fünf einmal mehr ein Topresultat. Eine Platzierung, die auch heute wieder für den Schweizer drin sein sollte.

Österreichern fehlt die Ausgeglichenheit Gestern kaum eine Rolle spielten die Österreicher, denen es insgesamt an Ausgeglichenheit auf der Schanze und in der Loipe gefehlt hatte. Die besten Chancen auf ein gutes Ergebnis hat wohl Wilhelm Denifl und auch Lukas Klapfer und Franz-Josef Rehrl sind durchaus Kandidaten für die Top Ten. Paul Gerstgraser hingegen tut sich im Springen gewohnt schwer und muss so auf Topresultate verzichten, die er durch seine Laufzeiten eigentlich erreichen könnte. Vervollständigt wird das ÖSV-Team durch Martin Fritz, Harald Lemmerer und Lukas Greiderer.

Die übrigen Deutschen Neben Björn Kircheisen und Jakob Lange kann das deutsche Team vor allem auf Manuel Faißt bauen. Terence Weber zeigte sich zwar von der Schanze gewohnt stark, kann aber dafür im Langlauf nicht mithalten. Für Tim Kopp und Martin Hahn geht es dieses Wochenende vor allem darum mal in den Weltcup hineinzuschnuppern während sich die Teamkollegen auf die WM in Lahti vorbereiten. Große Resultate können wir von den beiden Nachwuchsathleten aber wohl nicht erwarten.

Kircheisen auch heute Favorit Nach seinem Sieg gestern ist Björn Kircheisen natürlich auch heute der große Favorit auf den Sieg, denn bisher zeigt sich der Deutsche hier von allen Athleten am ausgeglichensten. Neben ihm muss man aber auch immer Akito Watabe auf der Rechnung haben, der im Langlauf allerdings ein Tacken schlechter einzuschätzen ist. Ob Mikko Kokslien und Jakob Lange erneut eingreifen können kommt darauf an, wie sie sich gleich von der Schanze präsentieren.

Kircheisen setzt Siegesserie fort In Abwesenheit von Johannes Rydzek, Eric Frenzel und Fabian Rießle hat Björn Kircheisen am gestrigen Tag die deutsche Erfolgsserie fortgesetzt und für den 18. Einzelsieg der Saison gesorgt. Für den 33-Jährigen war es gleichzeitig der erste Sieg nach vier Jahren Durststrecke. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Akito Watabe aus Japan und der Norweger Mikko Kokslien.