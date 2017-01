Mäkäräinen macht den Anfang! Das Rennen ist gestartet und mit Kaisa Mäkäräinen sehen wir gleich zu Beginn eine der stärksten Athletinnen im Feld. In der Loipe ist die Finnin eine der Stärksten, sollte es also heute am Schießstand laufen, hat sie alle Möglichkeiten auf den Sieg.

Beste Bedingungen Die Bedingungen in Antholz sind bestens. Die Sonne scheint und die Temperaturen liegen knapp unter Null. Auch die Stimmung in der Arena ist bestens und einem guten Auftakt in die Wettkämpfe von Antholz steht nichts mehr im Wege.

Das Team der Schweiz Auch für die Schweiz gehen im heutigen Einzel vier Athletinnen an den Start. Den Beginn macht Selina Gasparin mit der Startnummer 29, für die die bisherige Saison von wechselhaften Leistungen geprägt war. Als zweite Schweizerin folgt dann als 37. Lena Häcki, ehe weiter hinten im Starterfeld Susanna Meinen (61.) und Elisa Gasparin (86.) ihr Rennen angehen werden.

Was ist für Hauser drin? Das Team der Österreicherinnen wird von Lisa Theresa Hauser (6.) angeführt, die nach einer Erkrankung über die Weihnachtstage allerdings noch nicht wieder an ihre Topergebnisse der ersten Saison-Rennen anknüpfen konnte. Am Schießstand muss man sicher wieder mit Hauser retten, doch mit ihren aktuellen Laufzeiten wird es auf der schweren Strecke in Antholz nicht leicht werden den Favoritinnen das Leben schwer zu machen. Wieder zurück im Team ist Christina Rieder (25.), die statt Katharina Innerhofer zum Einsatz kommt. Komplettiert wird das ÖSV-Team durch Fabienne Hartweger (48.) und Dunja Zdouc (65.).

Preuß und Gössner fehlen in Antholz Bei den Wettkämpfen in Italien nicht im deutschen Team mit dabei sind Franziska Preuß und Miriam Gössner. Preuß fehlt leider erneut krankheitsbedingt, nachdem sie erst in der vergangenen Woche nach einer Grippe ins Team zurückgekehrt war. Gössner hingegen wurde nach ihren schwachen Leistungen aus dem Kader genommen und durch Nadine Horchler ersetzt, die heute als 84. in die Loipe gehen wird. Erste deutsche Athletin auf der Strecke wird Vanessa Hinz (11.) sein. Ihr folgen Laura Dahlmeier (15.), Franziska Hildebrand (30.) und Maren Hammerschmidt (42.).

Die Topfavoritinnen Auch beim heutigen Einzel sind die Favoritenrollen klar verteilt. Die Gesamtführende Gabriela Koukalová befindet sich aktuell in einer starken Form und konnte mittlerweile vier Siege feiern. Ihre schärfste Konkurrentin dürfte Laura Dahlmeier sein. Sie gewann das erste Einzel der Saison und kann wie Koukalová sowohl am Schießstand und in der Loipe starke Leistungen aufweisen. Hinzu kommt die Finnin Kaisa Mäkäräinen. Sie ist die stärkste Läuferin im Feld, hat aber am Schießstand noch so ihre Probleme. Ähnliches gilt auch für Marie Dorin Habert aus Frankreich.

Die Tagesaufgabe Mit dem Einzel über die 15 Kilometer wartet einer der traditionsreichsten und zugleich auch der anstrengendsten Wettkampf-Formate des Biathlons auf die Athleten. Bei vier Schießeinheiten dürfen sich die Starterinnen kaum Fehler erlauben, denn jeder wird sofort mit einer Minute Zusatzzeit bestraft. Umso wichtiger ist es, am Schießstand die Ruhe zu bewahren und sich die Kräfte über die gesamte Distanz perfekt einzuteilen.