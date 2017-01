Die bisher einzige Staffel in diesem Winter in Pokljuka hat die deutsche Mannschaft gewonnen. Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig vor der zweiten Auflage: "Wollen wieder ganz vorn angreifen."

An die WM 2012 in Ruhpolding hat das deutsche Team noch beste Erinnerungen. Die deutsche Damen-Staffel gewann Gold mit Bachmann, Neuner, Gössner und Henkel.

Geht es heute ähnlich dramatisch zu? Wer sich an das letzte Jahr erinnert, wird diese Frage mit JA beantworten. Wissen Sie es noch? Um 1,2 Sekunden verpasste das DSV-Quartett den ersten Platz.

Zum Zuschauen ist das Wetter auch nicht prickelnd. Es ist nasskalt, aber kaum Wind und keine Eiskälte. Wenn die Weltbesten im Biathlon nach Ruhpolding kommen, herrscht aber bei jedem Wetter Ausnahmezustand im ansonsten beschaulichen Dorf in der Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Traunstein in den Chiemgauer Alpen. Natürlich auch heute …

Action in der Dorfidylle

Ein Blick zum Wetter

Wir zurück in der Chiemgau-Arena. Es hat in der Nacht geschneit, aber tagsüber ist es deutlich wärmer geworden. Aktuell 3 Grad plus, der Schnee ist tief. Das werden anstrengende sechs Kilometer für die Läuferinnen.