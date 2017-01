Ziel Das Klassement mit allen Zahlen und Fakten: 1. G. Koukalova (CZE/0 Fehler) 22:28.5 min, 2. K. Mäkäräinen (FIN/2) + 21,3 s, 3. M. Dorin Habert (FRA/1) + 24,0 s, 4. A. Chevalier (FRA/0) + 30,6 s, 5. M. Hammerschmidt (0) + 35,9 s

Ziel Karolin Horchler kommt als 55 ins Ziel. Das könnte für den Verfolger reichen ... die 60 besten dürfen ja morgen starten. Und nur noch 12 Läuferinnen sind unterwegs.

Das Rennen neigt sich dem Ende ... ... wir sagen Glückwunsch zum Sprintsieg an Gabriela Koukalova. Mit Startnummer eins, auf Platz eins! Einzigartig!

Die Platzierungen der Deutschen 5. Hammerschmidt (0), 17. Hildebrand (2), 25. Gössner (3), 33. Hinz (1), 34. Nadine Horchler (1)

Ziel Maren Hammerschmidt ist als Fünfte die beste Deutsche. Fast zehn Sekunden trennen sie vom Podest, doch viel wichtiger: Sie hat damit die WM-Norm erfüllt.

Ziel Auch Nadine Horchler ist da. Mit einem Fehler landet sie direkt hinter Vanessa Hinz - aktuell 34.

Eine Außenseiterin in den Top Ten Mit der hohen Startnummer 70 ist die Chardine Sloof, die für Schweden startet, auf den zehnten Platz gelaufen. Ihre beste Weltcup-Platzierung.

Darja im Interview "Es ist eine zweigeteilte Angelegenheit. Es ist schön wieder dabei zu sein, aber dass erste Rennen war extrem hart. Ich habe die WM noch gar nicht im Blick. Ich möchte von Rennen zu Rennen denken", sagte Darja Domratschewa.

Ziel Blicken wir auf das Podium: 1. Koukalova (CZE/0), 2. Mäkäräinen (FIN/2), 3. Dorin Habert (1)

2. Schießen Mit Karolin Horchler ist die letzte Deutsche am Schießstand. Wieder ein Fehler. Damit wird Nadine das Schwester-Duell wohl gewinnen.

Das ungeliebte "orrrr" "Meine Fehlschüsse haben nichts mit dem Publikum zu tun. Beim Liegendschießen habe ich den Letzten einfach zu schnell abgedrückt. Ich finde es ganz nett, wenn die Zuschauer 'orrr' machen. Das selbe denke ich nämlich auch, wenn einer daneben geht." - Franzi Hildebrand, die schnellste Deutsche, die mit zwei Fehlern momentan auf dem 16. Platz liegt.

2. Schießen Nein! Vier Scheiben fallen, vor dem fünften Schuss setzt sie ab - ein Fehler im doppelten Sinn. Trotzdem wird es ein gutes Rennen für die Weltcup-Rückkehrerin.

2. Schießen Nadine Horchler ist da. Kann sie nach dem fehlerfreien Liegendschießen noch so eine Serie starten?

Ziel Darja Domratschewa ist mir zwei Fehlern momentan 32. - 2:02,8 Minuten hinter der Besten. Zum Vergleich: Gössner war mit einer Strafrunde mehr fast 15 Sekunden schneller.

1. Schießen 84 Skijägerinnen sind jetzt hier durch und es ist keine in Sicht, die Gabriela Koukalova den Sieg noch streitig machen könnte.

Es war supergeil Eine glückliche Maren Hammerschmidt im ZDF: "Ich hab vor Weihnachten ordentlich trainiert - über Silvester kann sich ein Sportler nicht gehen lassen. Es hat sich ausgezahlt. Ich weiß, dass ich schießen kann, aber es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Es war supergeil. Die Strecke ist brutal anstrengend. Ich bin das erste Mal beim Weltcup in Oberhof. Es ist der Wahnsinn. Ohne die Zuschauer hätte ich sicher einige Sekunden liegen gelassen."

1. Schießen Die Kleine aus der Horchler-Familie beginnt mit einem Fehler. Danach räumt sie ab. Läuferisch natürlich auch nicht ganz vorn dabei. Sie reiht sich in der Region um Platz 50 ein.

Interview Vanessa Hinz im ZDF: "Das Laufen war gar nichts. Ich bin nicht in Schwung gekommen. Meine Hacksen haben nicht funktioniert. Wenn es nicht gut geht, geht es nicht gut."

1. Schießen Nadine Horchler startet mit einer fehlerfreien Serie in den Wettbewerb. Läuferisch nicht ganz vorn dabei: 31 Sekunden zurück bei dieser Messung.

Ziel Die Laufform bei Miri Gössner stimmt. Mit drei Fahrkarten ist sie derzeit 19. - und damit schneller als Hinz, die nur einmal in die Runde musste.

2. Schießen Darja Domratschewa hat ihre beiden ersten Schießen nach der Pause gemeistert. Jeweils eine Scheibe blieb stehen. Damit kann sie heute noch nicht ganz weit vorn anklopfen.

Ziel Das Podium momentan: 1. Koukalova, 2. Mäkäräinen, 3. Dorin-Habert ... 5. Hammerschmidt

Ziel Mäkäkräinen ist 300 Meter weiter als Koukalova gelaufen - und war trotzdem nur 21 Sekunden langsamer.

Ziel Was für eine Schlussrunde hat denn Kaisa Mäkäräinen hingelegt. Nach zwei Fehler beim Stehendanschlag schien die Finnin weit abgeschlagen - im Ziel ist sie Zweite. Das ist doch unglaublich.

Ziel Es ist passiert: Maren Hammerschmidt wird von Marie Dorin Habert auf den vierten Platz verdrängt. Habert hat einen Fehler geschossen und war dennoch nur 24,0 s langsamer als Koukalova.

Start Karolin Horchler ist auf der Strecke und wir erleben eine Premiere. Zum ersten Mal gegen die Horchler-Schwestern im Weltcup gemeinsam.

Start: Nadine Horchler, die große Schwester von Karolin ist unterwegs. Nach guten Leistungen im IBU-Cup bekam sie eine Weltcup-Chance.

km 6,5 Jetzt muss Maren Hammerschmidt zittern: Marie Dorin Habert ist sieben Sekunden schneller ...

2. Schießen Miriam Gössner schafft es einfach nicht, am Schießstand zu überzeugen. Zwei Fehlschüsse bedeuten insgesamt drei Strafrunden. Damit hat sie keine Chance auf eine gute Platzierung. Sie geht als 24. auf die Strecke zurück.

Ziel Dorothea Wierer knackt die Hammerschmidt-Zeit nicht. Fehlerfrei landet sie auf Rang vier. Momentan. 25 Starterinnen sind im Ziel.

Ziel Jetzt wackelt das Podium für Maren Hammerschmidt. Die Französin Anais Chevalier war fünf Sekunden schneller. Vorn weiter Gabriela Koukalova.

2. Schießen Auch Kaisa Mäkäräinen ist raus aus den Podestplätzen: 2 Fehler für die Finnin, die ärgste Verfolgerin von Laura Dahlmeier in der Gesamwertung. 88 Punkte hat sie Rückstand. Dahlmeier bleibt also auf jeden Fall in Gelb.

Ziel Maren Hammerschmidt ist im Ziel. Im Vergleich zu Koukalova hat sie deutlich verloren. 35,9 s dahinter, aber Zweite. Und beim Stehendschießen patzen viele Favoritinnen. Das wird ein Top-Platzierung für die Deutsche.

2. Schie0en Marie Dorin Habert hätte die Führung übernommen, wenn sie fehlerfrei geblieben wäre... doch auch bei hier bleibt eine Scheibe stehen. Sie kommt als Dritte zurück. Knapp hinter Hammerschmidt.

km 0,8 Domratschewa geht gut an, nur 5,9 s langsamer als die Beste an diesem Punkt.

Ziel Franzi Hildebrand kommt an. Die Fahnen wedeln. Es ist der vierte Platz - 1,28,4 Minuten zurück. Zwei Fehler waren einfach zu viel. 13 Athletinnen sind bisher im Ziel.

Start Darja Domratschewa ist unter tosendem Applaus auf die Strecke gegangen. Wie gut ist die mittlerweile 30-Jährige noch in Form?

2. Schießen Dorothea Wierer bleibt auch fehlerfrei, ist aber langsamer als Maren Hammerschmidt und reiht sich auf dem vierten Platz ein. Hoffentlich geht der Deutschen auf den letzten Runde nicht die Puste aus.

Ziel Koukalova ist längst da und lächelt in die Kameras, dagegen winkt Vanessa Hinz frustriert ab. Sie hat fast zwei Minuten Rückstand bei nur einem Fehler. Da ging heute gar nichts.

Nach dem 2. Schießen Hammerschmidt ist in der Loipe 15,7 Sekunden langsamer als Koukalova gewesen. Liegt auf dem zweiten Platz.

1. Schießen Jetzt ist Miriam Gössner dran. Sie beginnt mit einem Fehler ... lässt sich davon aber nicht irritieren. Die anderen Scheiben fallen.

1. Schießen Die Favoritinnen geben sich keine Blöße. Auch Kaisa Mäkäräinen fackelt nicht lange und schießt wie ein Uhrwerk. Fehlerfrei. Und noch einmal 0,2 s schneller als Dorin-Habert.

2. Schießen Maren Hammerschmidt ist schon beim zweiten Schießen und wieder fallen alle Scheiben. Toll. Mit zehn Volltreffern kann es ganz weit nach vorn gehen!

1. Schießen Jetzt ist die Bestzeit von Maren Hammerschmidt weg. Marie Dorin Habert ist 10,8 s schneller. Natürlich hat sie alles abgeräumt.

km 0,8 Denn von hinten kommen starke, schnelle Läuferinnen. Kaisa Mäkäräinen und auch Justine Braisaz gehen gut an.

Nach dem 2. Schießen ... ... kehrt Hildebrand als Fünfte auf die Strecke zurück. Da wird sie aber noch viele Plätze verlieren.

2. Schießen Franzi Hildebrand beginnt mit einem Fehler. Die restlichen Scheiben fallen, aber mit insgesamt zwei Fahrkarten ist heute nichts zu gewinnen.

2. Schießen Tatjana Akimowa aus Russland ist da. Kann sie Gabriela Koukalova gefährden? Nein! Ein Fehler. Damit sind alle Chancen weg ...

1. Schießen Auch die fehlerfreie Dorothea Wierer knackt die Hammerschmidt-Zeit nicht. Die Italienerin ist 2,9 s langsamer.

1. Schießen Weil es so schööööön ist: Maren Hammerschmidt liegt nach dem 1. Schießen immer noch in Führung. 24 Athleten sind hier durch.

2. Schießen Vanessa Hinz diesmal ohne Fehler, aber schon deutlich mit 1:29,6 min hinter Koukalova.

Start Miriam Gössner steht bereit. Bei ihrem Freund Felix Neureuther ist gestern mit Platz zwei im Slalom von Zagreb der Knoten geplatzt.

Start Stopp. Wir haben natürlich Darja Domratschewa unterschlagen. Sie trägt bei ihrem ersten Start die Nummer 50.

Start: Die Topläuferinnen haben sich für frühe Startnummern entschieden. Mit Kaisa Mäkäräinen kommt mit Startnummer 35 schon die letzte aus dem Pool der ganz heißen Podestplatz-Kandidaten.

1. Schießen Maren Hammerschmidt ist schnell unterwegs und treffsicher: Sie räumt alles ab. Toller Start. Hammerschmidt übernimmt die Führung. Wahnsinn!

2. Schießen Und Koukalova räumt alles ab! Mit dieser fehlerfreien Vorstellung ist sie eine heiße Kandidatin auf den Sieg.

2. Schießen Gabriela Koukalova - jetzt kommt es darauf an!

1. Schießen Schade! Auch bei Franzi Hildebrand sitzt der letzte Schuss nicht. Sie war läuferisch ganz vorn dabei. Das hätte vielleicht sogar die Führung beschert. So muss sich 150 Meter extra laufen.

1. Schießen Tatjana Akimowa aus Russland nimmt Maß. Sie hält am km 0,8 die Bestzeit und trifft alles. Damit setzt sie sich an die Spitze.

1. Schießen Am Schießstand herrschen ideale Bedingungen. Es ist kein Lüftchen zu spüren. Trotzdem ist es nicht einfach. Das zeigen schon die ersten Schüsse: Von den ersten Zehn räumten nur drei alles ab.

km 4,0 Gabriela Koukalova mit einer neuen Richtzeit: 11:44,3 Minuten nach 4 Kilometern.

Nach dem 1. Schießen ... ... hat Vanessa Hinz schon 48,4 s Rückstand. Das ist happig. Da hat die 24-Jährige auch auf der Strecke viel liegen gelassen.

1. Schießen Noch schlimmer erwischte Olga Podtschufarowa. Die mitfavorisierte Russin ist nach zwei Fehlschüssen raus.

1. Schießen Es wird laut am Schießstand, denn Vanessa Hinz ist da. Vier Scheiben fallen, die letzte leider nicht. Einmal in die Runde also ...

km 0,8 Franzi Hildebrand geht schnell an, zweitbeste Laufzeit bei dieser Messung. 14 Läuferinnen sind hier durch.

Start Mit Maren Hammerschmidt ist die dritte Deutsche in der Spur.

1. Schießen Die Gesamtdritte lässt sich viel Zeit - das lohnt sich aber: Fünf Volltreffer. Guter Start für Gabriela Koukalova.

1. Schießen Gabriela Koukalova ist da und wird die ersten Schüsse abgeben.

Wer zielt gut? Von den Top-Läuferinnen muss man die beiden Kasachen Olga Poltoranina und Galina Wischnewskaja auf der Rechnung haben. Auch die Russin Olga Podtschufarowa ist eine der besten Schützinnen im Feld.

Schwieriger Schießstand Das Schießen könnte also das Zünglein an der Waage sein. Wer kann das besonders gut? Wir schauen in der Statistik – und entdecken an Nummer 1 die Norwegerin Kaia Woeien Nicolaisen mit 93 Prozent Trefferquote. Allerdings hat sie in dieser Saison auch erst 30 Schüsse abgegeben.

Start Franzi Hildebrand ist mit Startnummer 13 auf der Strecke. Sie ist nach Laura Dahlmeier die beste DSV-Schützin.

km 0,8 Galina Wischnewskaja setzt eine neue Bestzeit. Sechs Läuferinnen sind hier aber erst durch - 91 werden das Rennen in Angriff nehmen.

Hinz kann Sprint In Nove Mesto war sie Siebte und knackte damit gleich die WM-Norm.

km 0,8 Auf jeden Fall ist Gabriela Koukalova 6,3 s schneller angegangen als Vanessa Hinz.

km 0,8 Gabriela Koukalova setzt die erste Zwischenzeit: 2:24,7 Minuten. Was ist das wert?

Anspruchsvolle Strecke Das lag zum einen am Wind, zum anderem aber am tückischen Schießstand in Oberhof. Der Schießstand gilt wegen des langen aktiven Anlaufverhaltens als ausgesprochen schwierig.

Fehlschüsse gestern - und heute? Beim Männerrennen gestern herrschte in der Strafrunde wildes Getümmel. Von den über 100 Läufern räumten nur zwei Athleten alle Scheiben ab

Reglement Beim Sprint wird immer zwei Mal geschossen – erst liegend, dann stehend. Für jeden Fehlschuss muss eine 150 m lange Strafrunde absolviert werden. Das kostet etwa 20 Sekunden.

Start Und nun beginnt das neue Wettkampfjahr für Vanessa Hinz. Mit der Nummer 3 kämpft sie sich über die anspruchsvolle Strecke. Vor zwei Jahren im Sprint von Oberhof Siebte. Was geht heute?

Start Eine der Besten eröffnet das Rennen: Gabriela Koukalova trägt die Eins. Auch im Ziel? Zuzutrauen ist es der schnellen Läuferin aus Tschechien, die vor Weihnachten deutlich besser in Schwung gekommen ist.

Noch 2 Minuten Die ersten Skijägerinnen machen sich bereit ... die Stimmung ist schon vor dem Startschuss grandios.

Die Favoritinnen Die Favoritinnen sind natürlich die üblichen Verdächtigen wie Gabriela Koukalova, die den Wettbewerb gleich eröffnen wird und Kaisa Mäkäräinen. Auch Selina Gasparin war zuletzt gut in Form.

So war es beim letzten Sprint in Oberhof Den Sieg sicherte sich damals etwas überraschend Veronika Vitkova (Tschechien). Sie gewann trotz zweier Fehler vor der Italienerin Dorothea Wierer.

Hinz wieder vorn dabei? Vanessa Hinz war beim Sprint in Oberhof 2015 als Siebte die beste Deutsche. Letztes Jahr fiel der Weltcup hier am Rennsteig mangels Schnee aus.

Die Deutschen Sechs DSV-Läuferinnen gehen aber natürlich in die Spur: In der Reihenfolge ihrer Startnummern sind das Vanessa Hinz (3), Franziska Hildebrand (13), Maren Hammerschmidt (19), Miriam Gössner (38), Nadine Horchler (71) und Karolin Horchler 78)

Preuß von Infekt geschwächt Auch Franziska Preuß Preuß ist heute und damit auch morgen beim Verfolger nicht am Start. Sie laboriert noch an den Folgen eines grippalen Infekts. Ob sie im Massenstart dabei ist, ist noch offen.

Die Beste fehlt Die deutsche Überfliegerin Laura Dahlmeier legt ausgerechnet in Oberhof eine Pause ein. Sie will sich schonen und wird erst am Sonntag beim Massenstart laufen. Schade für die vielen deutschen Anhänger, die "ihre" Laura sehen wollten.

Wie stark ist sie? Domratschewa kommt mit Startnummer 50 – und wir dürfen gespannt sein, zu welchen Leistungen die Dreifach-Olympiasiegerin nach der langen Wettkampfpause fähig ist.

Ganz die Alte Drei Monate nach der Geburt ist sie nun schon zurück, grazil und durchtrainiert wie bei ihrem letzten Auftritt im März 2015.

Hochzeit, Kind, Rückkehr 655 Tage nach ihrem Abschied aus dem Biathlon-Zirkus ist die 30-jährige Weißrussin zurück. Tatenlos war sie in den letzten knapp zwei Jahren nicht. Sie hat Ole-Einar Björndalen geheiratet und Töchter Xenia zur Welt gebracht.

Mama Domratschewa is back Soviel zum Wetter, jetzt zum Wettbewerb: Wir erleben heute ein Comeback der Star-Läuferin Darja Domratschewa.

Kälte Für die Sportler ist das kein Problem. Bis zu -20 Grad dürfen Wettbewerbe ausgetragen werden. Da ist also sogar noch etwas Luft … 

Bilderbuch-Wetter Es ist klirrend kalt: Das Thermometer zeigte vor zwei Stunden -14 Grad an. Mittlerweile ist es etwas "wärmer" geworden. Dazu blinzelt die Sonne. Eine traumhafte Winterlandschaft.

Streckeninfo Um 14:15 Uhr gehen hier zum ersten Mal in diesem Jahr die Biathletinnen auf die Strecke. Das Sprintrennen über 7,5 Kilometer steht auf dem Plan.