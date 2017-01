USA, Frankreich und Ukraine ... schließen fast auf Babikow auf. Der Russe muss sich also wohl eher mit Platz 4, 5 und 6 beschäftigen, statt auf 1 und 2 zu schielen.

Kilometer 1,1 (4. Läufer) Für erste macht Svendsen mal richtig Dampf. Aus 17,7 sind 19,2 Sekunden Vorsprung geworden. Also müssen die Deutschen wohl doch auf das Schießen hoffen, wenn sie noch gewinnen wollen. Nach hinten haben sie aber 40 Sekunden Vorsprung. Der Russe Babikow ist da jetzt unterwegs.

Letzter Wechsel Svendsen geht mit 17,7 Sekunden Vorsprung auf Schempp auf die Reise. Die Norweger nennen Schempp übrigens "Höhentier", weil er hier in Antholz immer besonders gute Laufzeiten hat. Da könnte also noch etwas gehen nach vorn, denn Svendsen gilt nicht wirklich als guter Höhen-Läufer.

Boe gibt alles Kurz vor dem Wechsel baut er die Führung weiter aus. 16 Sekunden jetzt schon auf Peiffer, der natürlich auch das Letzte aus sich herausholt. Malyschko hat nun schon 53 Sekunden Rückstand. Gleich der letzte Wechsel!

Ähnliche Nachlader-Zahlen ... bei den führenden Mannschaften. Norwegen 7, Deutschland 6, Russland 7, Ukraine 5, Österreich 6.

Boe baut aus Peiffer kann dem Tempo des Norwegers nicht folgen. Aus sechs Sekunden sind nun zwölf geworden. Kleiner Trost: Malyschko auf Rang 3 verliert noch mehr, hat nun schon 44 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Die Schweiz ... verabschiedet sich aus der erweiterten Führungsgruppe, weil Dolder in die Strafrunde musste.

Malyschko ... musste zweimal nachladen. Jetzt schon 34 Sekunden Rückstand für die drittplatzierten Russen. Österreich dank eines guten Schießens auf Rang 4, dann die Ukraine.

6. Schießen Boe und Peiffer fast synchron. Aber Peiffer mit einem Nachlader. Boe war da schon fehlerfrei raus. Sechs Sekunden Rückstand für Deutschland auf Norwegen.

Doll im Interview "Läuferisch ging's. Ich hab halt am Schießstand viel liegen gelassen. Jedem ist klar, dass wir im Vergleich mit den letzten Wettkämpfen die Nachlader-Menge reduzieren müssen."

Malyschko ... holt etwas auf. Aber das Spitzenduo aus Boe und Peiffer hat immer noch 15 Sekunden Vorsprung. Dann nochmal 15 Sekunden auf den Schweizer Dolder und den Ukrainer Semakow. Dann noch einmal 15 Sekunden auf den Franzosen Desthieux und den Österreicher Wäger.

Frankreich ... nun schon mit insgesamt zehn Nachladern. Deshalb nur Rang 6. Davor noch die Schweiz auf 4 und die Ukraine auf 5. Am besten geschossen haben bislang die Slowenen. Aber sie sind läuferisch nicht gut genug, um vorn mitzuhalten. Platz 8 derzeit.

Malyschko ... schießt langsam und muss zweimal nachladen. 18 Sekunden Rückstand auf Peiffer. Boe aber ist an Peiffer dran, zwei Sekunden Rückstand nur trotz eines Nachladers.

5. Schießen Peiffer führt! Trifft als Einziger des Führungstrios alle Scheiben ohne Nachlader.

Der Österreicher ... Lorenz Wäger fällt weiter zurück.

Kilometer 1,1 (3. Läufer) Die drei vorderen Mannschaften sind zusammen. Die Lücke zu Österreich auf Rang 4 wird aber immer größer. Malyschko macht jetzt das Tempo vor Boe und Peiffer.

Die dritten Starter Russland: Malyschko, Deutschland: Peiffer, Norwegen: J. Boe, Österreich: Wäger

Zweiter Wechsel Norwegen und Deutschland fünf Sekunden hinter Russland. Dann Österreich sieben Sekunden hinter Deutschland. Dann ein kleines Loch zu Schweiz, Italien und Frankreich.

Doll nicht ganz so laufstark Oder hatte er einen kaputten Stock? In jedem Fall macht er wenig gut und muss den Norweger herankommen lassen.

Norwegen ... gehört zu den großen Favoriten. Denn die beiden vermeintlichen Schwachpunkte haben ihre Sache gut gemacht. Und hinten warten jetzt Boe und Svendsen.

Doll setzt sich ab ... von seinen Begleitern. Auf Garanitschew hat er aber noch zehn Sekunden Rückstand. Auf L'Abee-Lund beträgt Dolls Vorsprung nur drei Sekunden.

Die Tschechen ... schießen sich raus. Zwei Strafrunden für Vaclavik. Knapp zwei Minuten Rückstand. Das war's wohl.

4. Schießen Doll hat recht langsam geschossen und musste einmal nachladen. In einer Gruppe mit Österreich (Grossegger), den USA und Kasachstan liegt er etwa zehn Sekunden hinter Russland.

4. Schießen Garanitschew profitiert von den Fehlern aller anderen da vorn. Er bleibt fehlerfrei und führt.

Frankreich und Österreich ... wollen weiter nach vorn. Reichlich 15 Sekunden liegen sie hinter der Spitze, die jetzt aus einem Trio besteht: Norwegen, Italien, Deutschland.

Kilometer 3,6 (2. Läufer) Norwegen und Italien setzen sich vorn etwas ab. Doll wird wohl folgen können. Der Kasache und der US-Amerikaner scheinen etwas zu schwächeln. Dafür kommt Garanitschew wieder etwas näher.

Italien ... führt also vor heimischer Kulisse. Norwegen, die USA, Kasachstan und Deutschland sind aber knapp dahinter. Russland folgt nach einer kleinen Lücke, etwa acht Sekunden hinter Deutschland und 16 Sekunden hinter Italien.

Viele Fehler Garanitschew musste dreimal nachladen. Das hat lange gedauert. Aber in die Runde musste von den Führenden niemand.

3. Schießen Doll und Garanitschew beginnen mit einem Fehler. Aber auch die anderen treffen nicht alles. Doch! Italien!

USA schaffen Anschluss Nordgren macht eine Sechsergruppe aus den Führenden. Und auch Claude kommt näher. Dahinter dann schon viel Loipe, bis Österreich folgt.

Vorn schiebt es sich zusammen Garanitschew, Doll, L'Abee-Lund für Norwegen, Podkorytow für Kasachstan und Montello sind als Gruppe zusammen an der Spitze. Wenig später folgt Nordgren für die USA. Dann zehn Sekunden auf den Franzosen Claude.

Frankreich ... hatte drei Nachlader und liegt auf Rang 7. Vor ihnen klafft die erste größere Lücke. Vorn sind Russland, Deutschland, Italien, Norwegen, Kasachstan und die USA.

Russland und Deutschland .. wechseln gemeinsam. Fünf Sekunden dahinter Italien, nun mit Giuseppe Montello.

Norwegen, Kasachstan und Italien ... sind nicht abgeschlagen. Nur eine kleine Lücke konnten Zwetkow und Lesser reißen. Vier Sekunden etwa jetzt der Abstand. Die Läufer kommen ins Stadion.

Garanitschew und Doll ... warten auf ihren Einsatz. Sie werden wohl nicht so gemütlich starten wie die ersten Läufer vor 17 Minuten.

Lesser fliegt Sensationeller Anstieg von Lesser. An allen außer Zwetkow ist er vorbeigezogen. Die beiden setzen sich nun gemeinsam ab vor dem Wechsel.

Fast geschafft Bei Kilometer 6,1 ist Lesser nur noch drei Sekunden zurück. Davor Russland, Norwegen und Kasachstan gemeinsam. Hinter Lesser müssen Italien und die USA um den Anschluss kämpfen.

Lesser mit Windisch und Bailey Die drei sind nun in einer Gruppe und versuchen, so nah wie möglich an die Spitze heranzukommen vor dem Wechsel.

Lesser auf Platz 4 Weil Lesser aber schnell geschossen hat, fehlen ihm nur 8 Sekunden auf die Spitze. Dazwischen liegt noch Norwegen.

2. Schießen Oh, zwei Fehler Lesser. Aber mit zwei Nachladern schafft er das. Zwetkow und Sawitski (Kasachstan) sind da schon längst fehlerfrei raus.

2. Schießen Die ersten 12 laufen gemeinsam in den Schießstand ein.

Pryma und Moravec ... haben für die Ukraine und Tschechien etwas Boden verloren durch zwei Nachlader. Bei Kilometer 4,6 sind sie immer noch 20 Sekunden hinter der Spitze.

Kilometer 3,6 Der Este bleibt erst mal vorn. Aber im Prinzip laufen die ersten zwölf Mannschaften zusammen.

Nur Südkorea in die Runde 24 Nationen kamen ohne Strafrunde aus. Aber einige mussten nachladen, so auch Frankreich und Norwegen. Ukraine und Tschechien sogar zweimal.

Neun Läufer fehlerfrei Der Este Zahkna hat am schnellsten fehlerfrei geschossen und führt knapp vor Zwetkow und Lesser. Dahinter Schweiz, Bulgarien, Lettland, Slowenien.

1. Schießen Russland und Deutschland gemeinsam schnell und fehlerfrei: Starke Vorstellung von Zwetkow und Lesser.

Kilometer 2,1 Immerhin elf Sekunden nun zwischen Erstem und Letztem. Aber trotzdem kommen alle dichtgedrängt zum ersten Schießen.

Kilometer 1,1 Gerade mal 5,7 Sekunden trennen den ersten vom letzten Läufer. Zwetkow weiter an der Spitze des dichten Feldes. Bis zum ersten Schießen wird sich an diesem Bild wohl wenig ändern.

(Fast) alles wie bei den Frauen Die Männer laufen auf derselben 2,5-Kilometer-Runde wie die Frauen heute bei ihrem Massenstart. Und die Bedingungen sind auch noch so wie vorhin: Nahezu ideal. Jetzt sogar leichte Plusgrade, aber immer noch sonnig und fast windstill.

Es geht los! Die ersten 25 Sportler gehen in die Loipe. Maxim Zwetkow macht das Tempo. Erik Lesser und alle anderen folgen dichtauf.

Super-GAU Strafrunde Strafrunden sind in der Staffel immer besonders bitter. Einmal, weil sie wegen der zur Verfügung stehenden Nachlade-Patronen selten vorkommen. Und zum anderen, weil sie einen enormen Zeitverlust bedeuten. Nicht nur die Runde an sich mit 20 bis 25 Sekunden schlägt zu Buche, sondern auch die drei zuvor verwendeten Nachlade-Patronen, für deren Benutzung man insgesamt fast 30 Sekunden einrechnen muss. Insgesamt macht man mit einer Strafrunde also fast eine Minute auf einen fehlerfreien Schützen schlecht.

Staffel-Regeln Jeder Starter läuft drei 2,5-Kilometer-Runden. Nach der ersten schießt er liegend, nach der zweiten stehend. Für die jeweils fünf Scheiben stehen ein Magazin mit fünf Schüssen und gegebenenfalls drei einzelne Nachlade-Patronen zur Verfügung. Sollten auch die nicht reichen, um die fünf Scheiben zu treffen, muss der Sportler pro stehengelassener Scheibe einmal in die Strafrunde.

Startnummer 6 – Tschechien Für Ondrej Moravec, Adam Vaclavik, Michal Slesingr und Michal Krcmar gilt Ähnliches wie für das ukrainische Quartett. Schwachpunkt der Tschechen dürfte Vaclavik sein. Wenn er nicht viel Zeit verliert, ist alles möglich.

Startnummer 5 – Ukraine Artjom Pryma, Sergej Semjenow, Wladimir Semakow und Dmytro Pidruchnyi bestechen oft durch gutes Schießen. Wenn sie heute am Schießstand wieder Boden gut machen, ist ein Podestplatz drin.

Startnummer 4 – Frankreich Simon Fourcade, Fabien Claude, Simon Desthieux und Quentin Fillon-Maillet haben in diesem Winter nicht durchgehend überzeugt, sind aber vom Grundniveau auf jeden Fall für einen vorderen Platz gut. Aber klar: Der Verzicht von Martin Fourcade wiegt schwer.

Startnummer 3 – Norwegen Lars Helge Birkeland, Henrik L’Abee-Lund, Johannes Thingnes Boe und Emil Helge Svendsen sind garantiert zu beachten, besonders, wenn die ersten beiden Läufer keine Federn lassen.

Startnummer 2 – Deutschland Das Quartett mit Lesser, Doll, Peiffer und Schempp muss wohl mit der Favoritenbürde leben. Aber viele Fehler dürfen sie sich nicht leisten. Dafür ist das Niveau in der Herren-Biathlon-Welt zu ausgeglichen.

Startnummer 1 – Russland Die Russen gehen mit Maxim Zwetkow, Jewgeni Garanitschew, Dmitri Malyschko und Anton Babikow an den Start. Auch ohne Schipulin ist dieser Mannschaft ein Podest-Platz absolut zuzutrauen.

Mehrere Favoriten Auch wenn bei den anderen Nationen zum Teil Spitzenleute fehlen, ist Deutschland nicht der einzige Favorit. Die Staffeln mit den Startnummern 1 bis 6 dürften hier wohl um den Sieg kämpfen. Das sind Russland, Deutschland, Norwegen, Frankreich, die Ukraine und Tschechien. Ein Sieg einer anderen Nation, auch der ersatzgeschwächten Österreicher, wäre eine Riesen-Überraschung.

Deutschland in Bestbesetzung Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp werden in dieser Reihenfolge an den Start gehen.

Mehrere prominente Nichtstarter Aus vielen Nationen laufen heute Spitzenleute nicht mit – wohl, um sich für den morgigen Massenstart zu schonen. Das betrifft allen voran Martin Fourcade (Frankreich) und den Sieger von gestern Anton Schipulin (Russland), aber auch Ole-Einar Björndalen (Norwegen), Julian Eberhard (Österreich) und Andrejs Rastorgujevs (Lettland).

100 Sportler im Einsatz Viermal 7,5 Kilometer sind gleich zu bewältigen. Und weil Staffeln aus 25 Nationen am Start stehen, werden also insgesamt genau 100 Biathleten in die Loipe gehen.