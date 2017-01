Peiffer im Wald Wir warten auf eine Zwischenzeit von Peiffer. Platz 3 ist ja noch drin.

2. Schießen Peiffer hatte nach dem Schießen 29,2 s Rückstand auf Fourcade, aber nur vier Sekunden auf den Dritten - Svendsen.

Ziel Schempp mit einer fantastischen Schlussrunde noch Vierter! Aufs Podium fehlen 15 s. Das war die eine Strafrunde.

2. Schießen Kommt Peiffer mit der Null durch! Perfekt! Er räumt alle Scheiben in diesem Sprintrennen ab. Jetzt sind wir gespannt, was er noch drauf hat: Als 5. geht er in die Schlussrunde.

Ziel Blick auf die Deutschen im Ziel: Bischl 13., Doll 15., Lesser 18. - und gleich müsste Schempp kommen.

1. Schießen Willleitner schießt das erste Mal in seinem Wohnzimmer: Ein Fehler. Er reiht sich damit auf dem 55. Platz. Mal gucken, ob es für den Verfolger reicht. Der hängt ja hier dran.

Zwischenzeit - km 8,4 Schempp liegt auf dem sechsten Platz - Platz 3 scheint heute nicht drin.

Ziel Aktuell auf dem Podium: Fourcade, Eberhard, Svendsen.

Ziel Der überragende Biathlet fliegt dem Ziel entgegen. Mit schnellen Schritten ins Ziel und 18 Sekunden schneller als Eberhard. Das ist der Wahnsinn. Er war der absolut schnellste auf der Strecke. Zweitschnellster übrigens Doll: 20 s hinter dem großen Meister.

1. Schießen 84 Starter sind jetzt hier durch und nur Peiffer könnte das Podest noch angreifen. Auf geht's!

Fourcade steuert Sieg entgegen Martin Fourcade hat noch 1,5 km vor sich - und läuft 15 Sekunden schneller als Eberhard. Den Ausnahmeathleten kann auch heute und hier keiner stoppen.

2. Schießen Ohn nein! Ein fehler für Schempp. Das ist heute wahrscheinlich einer zu viel! Er liegt zehn Sekunden hinter Platz drei. Kann er das noch aufholen?

1. Schießen Peiffer - kommt spät, aber gewaltig: Fehlerfrei, aber etwas langsamer: 13,2 s zurück, 7.

Ziel Bischl ist im Ziel und momentan als Elfter der beste Deutsche. Glückwunsch zu dieser tollen Leistung.

Zwischenzeit - km 5,6 Schempp etwas langsamer als Fourcade - gut 10,6 s hinter - dafür aber schneller als Eberhard. Momentan also auf Kurs Platz zwei ...

Start Für Michael Willeitner ist es der zweite Einsatz im Weltcup nach Platz 69 im Hochfilzen-Sprint 2015. Ansonsten tritt der 26-Jährige vom Skiclub Berchtesgaden nur im zweitklassigen IBU-Cup in Erscheinung. Für ihn ist es ein echtes Heimspiel. Er wohnt nur zwei Minuten von der Ruhpoldinger ChiemgauArena entfernt.

2. Schießen Gleich kommt Schempp hier an - bleibt er fehlerfrei, ist das Podest zum Greifen nah,

2. Schießen Fourcade beim Schießen. Der Schneefall setzt ein. Stört den Dominator aber nicht. Nullrunde. Erneut! 13,2 S schneller als Eberhard und der hatte schon ein Höllentempo hingelegt.

Fourcade baut Führung aus ... Martin Fourcade läuft wieder in einer eigener Liga, baut seine Führung aus, ist elf Sekunden schneller als Eberhard. Wenn das so weiter geht, kann er sich vielleicht doch einen Fehler erlauben. Gleich schießt er zum zweiten Mal.

Ziel 37 Läufer - also ein Drittel - sind ihm Ziel. An der Bestmarke von Eberhard beißen sich alle die Zähne aus. Fourcade und Schempp liegen gut auf Kurs, brauchen aber stehend die Null!

1. Schießen Schipulin - hochgehandelt - schießt sich schon beim Liegendanschlag mit zwei Fehlern raus.

Start Übrigens ist auch Peiffer schon unterwegs, nur Willeitner muss noch warten und wird gleich als letzter Deutscher auf die Strecke gehen.

1. Schießen Auch Schempp erledigt seine Hausaufgaben mit Bravour! Null Fehler, in der Loipe 6,3 s langsamer als Fourcade. Tolle Leistung des Schwaben bisher.

2. Schießen Stark, stärker - Bischl! Beim seinem sechsten Weltcupstart bleibt er fehlerfrei und liegt auf Top Ten-Platz.

Ziel Doll ist da. Aktuell Zehnter. Ein Höllentempo ist er wieder gegangen: 1:08,3 Minuten zurück. Er musste aber drei Mal in die Strafrunde. Lesser (2 Fehler) etwas langsamer.

Ziel Pidruchnyi ist raus aus dem Podest, Malyshko (RUS) verdrängt ihn. Die drei derzeit Führenden haben die Null geschossen.

1. Schießen Fourcade ist aber - zumindest zu diesem Zeitpunkt - noch einmal schneller als Eberhard. 6,3 Sekunden hat der Franzose Vorsprung. Achso: Er hat natürlich fehlerfrei geschossen.

Ziel Eberhard also vorn, dahinter Svendsen, der 21 s langsamer war als der Österreicher. Das sind schon Welten. Beide übrigens ohne Fehler.

Ziel Jetzt wechselt die Führung im Sekundentakt: Eberhards Bestmarke dürfte aber eine Weile stehen: 22:52,2 Minuten hat er für die 10 km gebraucht

Zwischenzeit - km 1,8 Raten Sie mal, wer hier vorn liegt?! Na klar: Martin Fourcade. 2,6 s schneller als L'abee-Lund. Gleich kommt hier auch Schempp vorbei.

Ziel Wir haben einen neuen Spitzenreiter: Der Ukariner Pidruchnyi hat die schnelle letzte Runde hingelegt und ist noch an Björndalen vorbeigegangen.

1. Schießen 37 Athelten sind hier durch und mit Chepelin (BLR) wandelt einer auf den Spuren von Eberhard. Er hat das zweite Schießen aber noch vor sich. Auf ihn müssen wir aufpassen.

Ziel Die ersten 16 Läufer sind im Ziel: Es führt Björndalen vor Birkeland und Babikow. Das ist allerdings nur eine Momentaufnahme.

Start Endlich darf Simon Schempp los. Er kam schwer in die Saison, ist jetzt aber topfit und ein heißer Sieganwärter. Vor ihm läuft übrigens Fourcade.

1. Schießen Newcomer Bischl ist im Liegendanschlag fehlerfrei geblieben und liegt auf dem 12. Platz. Guter Start!

2. Schießen Jetzt Daumendrücken für Lesser: Und der Thüringer macht es besser - fast. Der letzte geht daneben. Da war er wohl schon mit den Gedanken auf der Strecke. Mit zwei Fehlern wird das keine Top-Platzierung.

2. Schießen Fehlschuss-Dilemma vom Doll! Wie in der Staffel ballert er auch hier drei Mal vorbei. Nachlader gibt es hier ja nicht, deshalb geht's drei Mal in die Strafrunde.

2. Schießen Unglaublich! Null-Null - das hat der Österreicher Eberhard lange nicht geschafft. In der Loipe ist er ja ohnehin stark unterwegs und stellt eine deutliche Bestzeit auf: 12,2 s schneller als Svendsen.

2. Schießen Svendsen hat Liegend null geschossen - und bleibt auch jetzt fehlerfrei. Damit setzt er sich an die Spitze. 8,8 S vor Björndalen.

2. Schießen Auch Weger bleibt fehlerfrei - und knackt die Björndalen-Zeit dennoch nicht: Der Schweizer reiht sich auf dem vierten Platz ein. Fällt er gleich zurück? Svendsen nimmt Maß!

Stockbruch bei Doll Doll ist superschnell unterwegs - hat aber Pech. Stockbruch. Jetzt hat er einen Neuen. Hat das Zeit gekostet?

2. Schießen Tim Burke ist da. Bleibt er fehlerfrei, kann es eine Topplatzierung werden. Schafft er nicht ganz. Ein Fehler!

Ziel Nach 25:26,9 Minuten ist die Nummer 1 im Ziel. Currier ist zumindest für wenige Augenblicke der Erste ...

2. Schießen Bö schießt fehlerfrei, ist aber mit nur einer Starfrunde 38 Sekunden langsamer als Björndalen, der auch einmal in die Strafrunde musste.

Start Matthias Bischl (SV Söchering) feierte sein Debüt im Weltcup feierte er im Winter 2015/16 beim Sprint in Hochfilzen, wo er als Ersatz für den erkälteten Arnd Peiffer einsprang und sich mit Platz 58 für das Verfolgungsrennen qualifiziert hatte. Was geht heute?

1. Schießen Jetzt ist es wieder still: Lesser nimmt Maß. Liegend. Aber leider bleibt eine Scheibe stehen. Genau wie zuvor übrigens bei Rösch.

1. Schießen Jetzt Daumendrücken für Doll. Im Liegend ging es ja ganz gut - auch heute: Nullrunde! Stark. Zweiter Platz mit 2,9 s hinter Eberhard.

2. Schießen Björdalen schießt sich raus - 1. Fehler. Das reicht heute nicht für die Top 3. Aber momentan führt er noch. Trotz Strafrunde ist er 3,1 s schneller Teamkollege Birkeland.

1. Schießen Und jetzt haben wir auch hier einen neuen Spitzenreiter. Eberhard räumt alle fünf Scheiben ab und ist 6,7 s schneller als Björndalen.

2. Schießen Birkeland ist schon beim Stehendschießen und bleibt fehlerfrei! Damit setzt er sich natürlich an die Spitze.

1. Schießen Dreifach-Führung für Norwegen nach 25 Startern: Björndalen, Birkeland und Svendsen.

Zwischenzeit - km 1,8 Lesser läuft fast synchron mit Doll - 6,5 s hinter Spitze.

Zwischenzeit - km 1,8 Doll ist 6,1 Sekunden langsamer als Eberhard und damit 16. gemütlicher Start des Bayern.

1. Schießen Tim Burke (USA) beeindruckend schnell und fehlerfrei. Damit aktuell Dritter - hinter Björndalen und Birkeland.

Zwischenzeit - km 1,8 Tim Burke geht schnell an, liegt hier nut 0,5 Sekunden hinter Bö. Und gerade als wir dies schreiben, setzt sich Eberhard an die Spitze. Das Laufen ist die Schokoladenseite des Österreichers. Beim Schießen hat er Schwächen.

1. Schießen Johannes-Thingnes Bö lässt sich Zeit mit dem ersten Schuss. Eine Scheibe bleibt stehen. Das heißt: einmal in die Strafrunde! Damit fällt er auf den 7. Platz zurück. Vorn nach 16 Läufern immer noch Björndalen.

Start Jetzt geht es aber Schlag auf Schlag: Mit Erik Lesser kommt der Mann, der neben Schempp in Oberhof für Furore sorgte. Lesser trägt die 31.

Start Und direkt nach Rösch geht es für Doll auf seiner Heimstrecke los. Der 26-Jährige war m Sprint bisher nicht glücklich. Läuft es heute besser?

Start Michi Rösch, der für Belgien startende Belgier, ist der erste Deutsche den die tausenden Fans begeistert auf die Spur schicken.

1. Schießen Der König der Biathleten - Björndalen - zum ersten Mal beim Schießen. Jetzt wird auch Darja Domratschewa ganz genau zu schauen und jubeln: Ihr Gatte räumt alle Scheiben ab und ist 1,9 s schneller als Birkeland.

Start Julian Eberhard, der Sieger von Oberhof, ist unterwegs. In Oberhof gewann er trotz eines Schießfehlers.

1. Schießen Schnelle gute Serie von Birkland. Der Norweger setzt sich damit an die Spitze. Zehn Läufer haben wir bisher am Schießstand gesehen, nur zwei waren fehlerfrei.

Zwischenzeit - km 1,8 Und Johannes Thingnes Bö setzt sich klar an die Spitze: 4:07,7 min - er führt damit vor Iliev (BUL). Björndalen ist 2 Sekunden zurück auf Rang vier.

1. Schießen Der Schweiter Wiestner setzt sich an die Spitze. Er ist der Erste, der hier mit einem Fehler durchkommt. Vier Athleten sind hier durch ...

Zwischenzeit - km 1,8 Semakov setzt eine neue Bestzeit. Das war zu erwarten. Der Ukrainer ist der stärkste Läufer der ersten Zehn.

Start So jetzt geht es für den Vorjahressieger Johannes Thingnes Bö los. Sein Bruder ist übrigens nicht dabei. Werden es wieder norwegische Festspiele? Norge fühlte sich in der Vergangenheit hier schon pudelwohl.

Start Ole Einar Björndalen (Startnummer 13), der mit der ganzen Familie vor Ort ist, hat das Rennen aufgenommen.

Zwischenzeit - km 1,8 Der Schweizer Wiestner ist schon auf den ersten Metern gestürzt, hat sich aber schnell aufgerappelt und aktuell bei dieser Zeitmessung Zweiter.

Zwischenzeit - km 1,8 Der Amerikaner Currier ist bei der ersten Zwischenzeit angekommen. 4:10,5 Minuten hat er gebraucht. Diese Zeit werden die Topläufer natürlcih unterbieten.

Start Mit Ole-Einar Björndalen sehen wir gut einer Minute, den ersten Mitfavoriten am heutigen Tag.

Start Die ersten acht Athleten sind auf der Piste, u.a. auch Semakow für die Ukraine.

Schweizer schnuppert Weltcupluft Außerdem erleben wir heute eine Weltcuppremiere: Der Schweizer Eligius Tambornino (Startnummer 95) startet erstmals in einem Weltcuprennen.

Wie gut ist Bö? Ob Bö seinen Vorjahressieg wiederholen kann, darf bezweifelt werden. Wegen einer Erkältung war er beim letzten Wochenende in Oberhof nicht dabei. In der Staffel wurde er geschont. Was er draufhat werden wir bald sehen: Bö startet ja schon als 16.

Vorjahressieger Bö wieder dabei Im letzten Jahr gab es hier übrigens einen norwegischen Dreifachsieg. Johannes Thingnes Bö gewann vor seinem Bruder Tarje und Svendsen.

Poker Für Ruhpolding war für heute Mittag Schnee angekündigt, deshalb haben sich Fourcade, Schempp und Co. für hintere Startplätze entschieden. Bisher gab es hier aber noch nicht einen Krümel ...

Start Drei, zwei, eins - Currier (USA) mit der Nummer 1 in der Spur.

Gleich geht's los... Der Amerikaner Russell Currier steht bereit und wird den Sprint eröffnen.

Kirchner blickt aufs Schießen Herren-Bundestrainer Mark Kirchner in der ARD: "Wenn wir die Bedingungen am Schießstand beherrschen, sind wir auch heute vorn dabei."

Hoffen auf Fourcade-Fehler Absoluter Topfavorit ist einmal mehr der Überflieger Martin Fourcade. Bei fehlerfreiem Schießen wird der 28-Jährige nur schwer zu schlagen sein. Was aber möglich ist, wenn er einmal patzt, haben Simon Schempp und Erik Lesser in Oberhof gezeigt.

Schempp auf Augenhöhe mit Fourcade? Allen voran Simon Schempp. Der Schwabe hat sich mit seinem grandiosen Finish gegen Martin Fourcade beim Massenstart in Oberhof grandios zurückgemeldet.

Im Sprint noch Luft nach oben Im Sprint haben die Deutschen in dieser Saison noch keine Bäume ausgerissen. Der dritte Platz von Arnd Peiffer in Östersund war die beste Platzierung. Dennoch gehören sie nach den Auftritten in Oberhof auch beim zweiten Heimspiel zu den Favoriten.

Schon getippt?! Was denken Sie: Wer wird das Rennen heute machen? Schnell noch hier ihren Tipp abgeben: https://www.sportschau.de/biathlontippspiel

Norweger kommen früh Sollte das Wetter tatsächlich während des Rennens drehen, dürften die Norweger ganz weit vorn landen. Ole-Einar Björndalen (13), Johannes Thingnes Bö (16) und Emil Hegle Svendsen (25) entschieden sich für die typisch frühen Startzeiten.

Tief "Egon" sorgt für Unmut Ob dies die richtige Taktik ist, wird sich zeigen. Für Nachmittag rechnen die Veranstalter zunehmend mit Windböen und auch Schneefall. Tief „Egon“ wirbelt heute ja in ganz Deutschland ordentlich, hat Ruhpolding aber noch verschont ... der Wind wirbelt zwar, Schnee gab es aber noch keinen.

Top-Favorit mit Nr. 60 Im Sprint wählen die Top-Läufer eigentlich immer die erste oder zweite Startgruppe. Heute ist das etwas anders. Martin Fourcade nimmt erst als 60. das Rennen auf. Simon Schempp startet noch einmal drei Minuten später und Arnd Peiffer sogar als einer der Letzten.

Die Deutschen lassen sich Zeit ... Als erster Deutscher geht Benedikt Doll auf die Strecke. Er startet als 29. exakt um 14:59,30. Eine Minute später nimmt Erik Lesser mit Startnummer 31 das Rennen auf. Auf Simon Schempp (66/15.18 Uhr) und Arnd Peiffer (81/15:25,30) müssen wir noch länger warten.

Vier Gesetzte - zwei Newcomer 107 Starter aus 30 Nationen haben für den Sprint gemeldet, darunter sind wie gewohnt sechs DSV-Skijäger. Neben den vier Top-Läufern Simon Schempp, Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll bekommen heute Matthias Bischl (Startnummer 47) und Michael Willeitner (93) dabei. Für Beide geht es darum, sich für das WM-Team zu empfehlen.