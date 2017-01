Benedikt Doll ist da. Und was er denn? Vier Fehler. Das ging ja völlig daneben.

Klappt nicht ganz. Ein Fehler, in der Summe zwei. Das reicht nicht für einen Platz auf dem Podest. Er kommt als Achter zurück. 46,3 s hinter Eberhard. Lesser übrigens Sechster. Also schneller unterwegs als Schempp.

Florian Graf hat das erste Rennen 2017 beendet. Mit zwei Fehlern liegt er 56,4 Sekunden hinter L-abee-Lund, der ebenfalls zwei Mal vorbeischoss. Läuferisch hat sich Graf also schwergetan.

Julian Ebernhard aus Österreich setzt sich mit einem Fehlschuss an die Spitze. Er ist noch einmal 13 Sekunden schneller als Slesinger. Das riecht nach einer Top-Platzierung.

Martin Fourcade zeigt Nerven! Drei Mal muss der Franzose in die Strafrunde.

Erik Lesser fühlt sich in seinem Wohnzimmer wohl. 5 Schuss = 5 Treffer. Perfekt! Und sogar schneller als Fourcade!!!

Benedikt Doll – der „Benni“ war in dieser Saison superschnell in der Loipe, beim Schießen aber wacklig. Wird es 2017 besser?

Schade! Mit zwei Fehlern ballert er sich raus. Florian Graf hat übrigens eine Scheibe stehen lassen - insgesamt sind es also auch für ihn zwei Fehler.

Emil Hegle Svendsen visiert die Scheiben an und räumt ebenfalls ab. Damit ist er sehr gut dabei. Reiht sich auf Rang drei ein.

Auch Schempp geht flott an - ist nur 2 Sekunden langsamer als Fourcade.

Bei Arnd Peiffer geht es auch in der Loipe gut. Er verteidigt seinen zweiten Platz und liegt sieben Sekunden hinter dem Führenden Maxim Tsvetkov.

5 Treffer, was sonst?! Fourcade ist einfach Wahnsinn. Dazu die schnellste Zeit - das heißt: Erster!

Erik Lesser ist dran. Er läuft in seinem Wohnzimmer. Der einzige Thüringer im Team brennt darauf, seine Oberhof-Bilanz aufzubessern. Als beste Platzierung steht hier Rang zwölf von 2015.

Mitfavorit Anton Schipulin muss einmal in die Runde.

So wie Emil-Hegle Svendsen, der gerade erst gestartet ist. Und auch Michi Rösch macht sich fertig.

Florian Graf beim Schießen: Die erste Scheibe bleibt stehen, die anderen vier fallen. Einmal in die Runde also.

Martin Fourcade setzt sich bei der ersten Zeitmessung gleich mal an die Spitze.

1. Schießen

Die ersten Läufer sind am Schießstand - und manche ballern so richtig daneben. Der Weißrusse Wladimir Chepelinmuss gleich vier Mal in die Runde. Schwere Bedingungen, die Windfähnchen wedeln ordentlich.